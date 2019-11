Xetra-Aktienkurs NORMA Group-Aktie:

38,06 EUR -1,04% (14.11.2019, 16:36)



Tradegate-Aktienkurs NORMA Group-Aktie:

38,14 EUR -0,68% (14.11.2019, 15:45)



ISIN NORMA Group-Aktie:

DE000A1H8BV3



WKN NORMA Group-Aktie:

A1H8BV



Ticker-Symbol NORMA Group-Aktie:

NOEJ



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol NORMA Group-Aktie:

NOEJF



Kurzprofil NORMA Group SE:



Die NORMA Group SE (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV, Ticker-Symbol: NOEJ, Nasdaq OTC-Symbol: NOEJF) ist ein internationaler Markt- und Technologieführer für hochentwickelte Verbindungstechnik mit über 60 Jahren Erfahrung in der Herstellung und Produktentwicklung. Das Unternehmen mit rund 7.600 Mitarbeitern verfügt über ein weltweites Netzwerk mit zahlreichen Produktionsstätten und Vertriebsstandorten in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum.



Das Unternehmen fertigt ein breites Sortiment innovativer Verbindungslösungen in drei Produktkategorien (Befestigungsschellen, Verbindungselemente und Fluidsysteme) und ist ein führender Anbieter von Systemlösungen. Qualitätsbewusstsein und technologische Spitzenklasse haben der NORMA Group das Vertrauen von mehr als 10.000 Kunden in 100 Ländern gebracht. (14.11.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - NORMA Group: Bittere Enttäuschung - AktienanalyseWer bei der NORMA Group (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV, Ticker-Symbol: NOEJ, Nasdaq OTC-Symbol: NOEJF) auf Besserung spekuliert hatte, wurde bitter enttäuscht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zwar habe der Umsatz im dritten Quartal um 2,2 Prozent auf 274 Mio. Euro zugelegt, bereinigt um Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe seien die Erlöse allerdings um 0,1 Prozent zurückgegangen. Das Unternehmen habe daraufhin erneut seine Jahresprognose gesenkt und erwarte nun organisch einen Umsatzrückgang in der Bandbreite zwischen rund minus vier bis minus zwei Prozent statt wie zuvor minus ein bis plus ein Prozent.Ergebnisseitig sei es nicht besser gelaufen: Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (EBITA) sei um zehn Prozent auf 38,7 Mio. Euro abgesackt, die EBITA-Marge habe mit 14,1 Prozent um 1,9 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert gelegen. An dem bereits reduziertem Ziel einer bereinigten operativen Umsatzrendite von über 13 Prozent halte das Management aber fest.Dass die NORMA Group-Aktie zuletzt dennoch stark habe zulegen können, habe viel mit der Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen China und den USA zu tun. Zudem gebe es Spekulationen, wonach Donald Trump die Entscheidung über die mögliche Erhöhung von Sonderzöllen auf die Einfuhr von Autos und Autoteilen aus der EU - wie bereits im Mai - um weitere sechs Monate vertagen könnte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze NORMA Group-Aktie: