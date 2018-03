Tradegate-Aktienkurs NORMA Group-Aktie:

Kurzprofil NORMA Group SE:



Die NORMA Group SE (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV, Ticker-Symbol: NOEJ, Nasdaq OTC-Symbol: NOEJF) ist ein internationaler Markt- und Technologieführer für hochentwickelte Verbindungstechnik mit über 60 Jahren Erfahrung in der Herstellung und Produktentwicklung. Das Unternehmen mit rund 7.600 Mitarbeitern verfügt über ein weltweites Netzwerk mit zahlreichen Produktionsstätten und Vertriebsstandorten in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum.



Das Unternehmen fertigt ein breites Sortiment innovativer Verbindungslösungen in drei Produktkategorien (Befestigungsschellen, Verbindungselemente und Fluidsysteme) und ist ein führender Anbieter von Systemlösungen. Qualitätsbewusstsein und technologische Spitzenklasse haben der NORMA Group das Vertrauen von mehr als 10.000 Kunden in 100 Ländern gebracht. (29.03.2018/ac/a/d)



Der Verbindungstechnikspezialist NORMA (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV, Ticker-Symbol: NOEJ, Nasdaq OTC-Symbol: NOEJF) ist 2017 kräftig gewachsen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Umsatz sei um fast 14 Prozent auf 1,02 Mrd. Euro geklettert - Rekord. Organisch, also ohne Übernahmen, hätte der Anstieg 8,6 Prozent betragen, so der Konzern. Das EBITA habe ebenfalls zweistellig zugelegt, habe wegen höherer Rohstoffkosten im Schlussquartal mit dem Erlöswachstum aber nicht ganz Schritt halten können. Die Marge sei daher leicht von 17,6 auf 17,2 Prozent zurückgegangen. Aktionäre sollten dennoch eine um zehn Cent auf 1,05 Euro erhöhte Dividende erhalten. Denn unterm Strich habe der Konzern satte 58 Prozent mehr als im Vorjahr verdient - der US-Steuerreform sei Dank.Auch der Ausblick klinge zuversichtlich: NORMA-Chef Bernd Kleinhens wolle den Umsatz ohne Übernahmen um rund drei bis fünf Prozent steigern. Zudem solle der bereinigte Gewinn dank der geringeren Steuerlast im US-Geschäft erneut "stark" zulegen. Dass es dennoch zu leichten Gewinnmitnahmen gekommen sei, sei der recht unkonkreten Margenprognose geschuldet gewesen ("über 17 Prozent").Die Charttechnik deute auf höhere Notierungen hin. Denn die NORMA Group-Aktie ist dabei, ein steigendes Dreieck auszubilden - eine der aussagekräftigsten Trendfolgeformationen überhaupt, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 12/2018)