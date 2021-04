Nasdaq-Aktienkurs NIU Technologies ADR-Aktie:

34,715 USD +3,16% (14.04.2021, 17:06)



ISIN NIU Technologies ADR-Aktie:

US65481N1000



WKN NIU Technologies ADR-Aktie:

A2N7LN



Ticker-Symbol NIU Technologies ADR-Aktie:

0O9



Nasdaq Ticker-Symbol NIU Technologies ADR-Aktie:

NIU



Kurzprofil NIU Technologies:



NIU Technologies (ISIN: US65481N1000, WKN: A2N7LN, Ticker-Symbol: 0O9, Nasdaq-Symbol: NIU) entwickelt, fertigt und vertreibt Lösungen für die Elektromobilität. Das Unternehmen bietet intelligente elektrische Zweiräder an. (14.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NIU Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des chinesischen Herstellers von Elektrorollern NIU Technologies (ISIN: US65481N1000, WKN: A2N7LN, Ticker-Symbol: 0O9, Nasdaq-Symbol: NIU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.NIU Technologies habe gute Absatzzahlen gemeldet. Der Aktienprofi spreche bei den E-Scootern von einem Trend. Das sei ein solides Geschäft, das momentan gut in die Zeit passe, denn in den Städten würden Parkplätze fehlen. Die E-Scooter sind dabei die erste Wahl, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur NIU Technologies-Aktie. (Analyse vom 14.04.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze NIU Technologies ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs NIU Technologies ADR-Aktie:29,30 EUR +3,90% (14.04.2021, 16:46)