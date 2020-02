Börsenplätze NIU Technologies ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NIU Technologies ADR-Aktie:

8,80 EUR -2,22% (07.02.2020, 09:43)



Nasdaq-Aktienkurs NIU Technologies ADR-Aktie:

9,98 EUR +9,07% (06.02.2020)



ISIN NIU Technologies ADR-Aktie:

US65481N1000



WKN NIU Technologies ADR-Aktie:

A2N7LN



Ticker-Symbol NIU Technologies ADR-Aktie:

0O9



Nasdaq Ticker-Symbol NIU Technologies ADR-Aktie:

NIU



Kurzprofil NIU Technologies:



NIU Technologies (ISIN: US65481N1000, WKN: A2N7LN, Ticker-Symbol: 0O9, Nasdaq-Symbol: NIU) entwickelt, fertigt und vertreibt Lösungen für die Elektromobilität. Das Unternehmen bietet intelligente elektrische Zweiräder an. (07.02.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NIU Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NIU Technologies (ISIN: US65481N1000, WKN: A2N7LN, Ticker-Symbol: 0O9, Nasdaq-Symbol: NIU) unter die Lupe.Die Elektroroller von NIU seien hipp, stylisch und würden der Nerv der Zeit treffen. Und glücklicherweise habe auch die Aktie endlich ihre lange Seitwärts-Range nach oben aufgelöst. Am Donnerstag sei das Papier über den horizontalen Widerstand bei 9,50 Dollar geklettert.NIU habe mehrere verschiedene Modelle im Angebot. Die N, M und U-Serie, ausgestattet mit unterschiedlichen Leistungsstärken, Größen und Reichweiten. Neu sei die NQi-Serie. Die darin verbauten Akkus hätten nur ein Gewicht von zehn Kilo. Der Akkupack könne also leicht mit nach Hause oder ins Büro oder vielleicht sogar mit auf die nächste After-Work-Fete in die Kneipe genommen und aufgeladen werden. Anfang November habe NIU in Mailand sein erstes E-Bike Aero EB-01 vorgestellt.Hinzu sei das Elektro-Motorrad RQi-GT und der dreirädrige E-Roller TQi-GT gekommen, die NIU bereits auf der CES präsentiert habe. Eine spannende Produktpalette, die das NIU-Team in den nächsten Monaten noch weiter aufbauen werde.NIU sei eine spannende Wette auf einen Ausbau der Elektromobilität. Die Aktie habe nach dem Ausbruch über die Marke von 9,25 Dollar und 9,50 Dollar nun Luft nach oben. Die nächsten Widerstände lägen bei 10,14 Dollar und 10,71 Dollar. Die nächste Zielmarke laute 11,85 Dollar.Der Börsenwert sei mit 600 Millionen Dollar sportlich, keine Frage, jedoch sei das Potenzial für die nächsten Jahre immens! NIU hat sich dazu in eine gute Ausgangsposition gebracht, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link