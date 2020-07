Nasdaq-Aktienkurs NIU Technologies ADR-Aktie:

18,25 EUR +11,76% (03.07.2020, 22:00)



Kurzprofil NIU Technologies:



NIU Technologies (ISIN: US65481N1000, WKN: A2N7LN, Ticker-Symbol: 0O9, Nasdaq-Symbol: NIU) entwickelt, fertigt und vertreibt Lösungen für die Elektromobilität. Das Unternehmen bietet intelligente elektrische Zweiräder an. (03.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NIU Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NIU Technologies (ISIN: US65481N1000, WKN: A2N7LN, Ticker-Symbol: 0O9, Nasdaq-Symbol: NIU) unter die Lupe.Zukunftsforscher würden davon ausgehen, dass Elektroroller, E-Bikes und E-Tretroller in Zukunft eine Schlüsselrolle bei der Mobilität der Zukunft spielen würden. Eine Wette darauf sei der Elektroroller-Hersteller NIU Technologies. Mehrere Analysten hätten ihre Kursziele für die Aktie zuletzt deutlich erhöht. Das Papier habe am Donnerstag erneut einen kräftigen Sprung nach oben gemacht.Die NIU Technologies-Aktie sei eine spannende Wette auf einen Ausbau der Elektromobilität. Der Börsenwert sei mit 1,36 Mrd. USD für einen erwarteten 2020er-Umsatz von rund 340 Mio. USD zweifellos sportlich. Das Potenzial für die nächsten Jahre sei aber groß. Mitte Mai sei der horizontale Widerstand bei 10 USD genommen worden. Das Hoch vom 4. September 2019 bei 13,73 USD habe für die NIU Technologies-Aktie keine Hürde dargestellt. Nach dem Aufwärtsimpuls bis auf 18,25 USD scheine das Papier das Allzeithoch bei 20 USD in Angriff zu nehmen. Anleger sollten den Stoppkurs auf 14,50 USD nachziehen, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.07.2020)Börsenplätze NIU Technologies ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs NIU Technologies ADR-Aktie:18,00 EUR +10,77% (03.07.2020, 17:19)