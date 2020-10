Nasdaq-Aktienkurs NIU Technologies ADR-Aktie:

27,37 USD -0,44% (13.10.2020, 22:00)



ISIN NIU Technologies ADR-Aktie:

US65481N1000



WKN NIU Technologies ADR-Aktie:

A2N7LN



Ticker-Symbol NIU Technologies ADR-Aktie:

0O9



Nasdaq Ticker-Symbol NIU Technologies ADR-Aktie:

NIU



Kurzprofil NIU Technologies:



NIU Technologies (ISIN: US65481N1000, WKN: A2N7LN, Ticker-Symbol: 0O9, Nasdaq-Symbol: NIU) entwickelt, fertigt und vertreibt Lösungen für die Elektromobilität. Das Unternehmen bietet intelligente elektrische Zweiräder an. (14.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NIU Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrorollern NIU Technologies (ISIN: US65481N1000, WKN: A2N7LN, Ticker-Symbol: 0O9, Nasdaq-Symbol: NIU) unter die Lupe.Das chinesische Unternehmen habe vor kurzem sehr gute Verkaufszahlen für das dritte Quartal vorgelegt. NIU Technologies habe den Absatz um 67,9% im Vergleich zum Vorjahr gesteigert. Im Heimatmarkt China hätten die Verkäufe sogar um 70,2% zugelegt. Zurückzuführen seien die guten Zahlen hauptsächlich auf neue Produkte wie G0, MQi2 und MQiS.In den letzten Jahren habe der Hersteller von Elektrorollern ein strammes Wachstum hingelegt. Von 2016 bis 2019 sei der Umsatz im Schnitt um 80% pro Jahr gewachsen. 2019 sei NIU Technologies erstmals profitabel gewesen. Der Trend sollte sich fortsetzen, denn China setze mehr und mehr auf das Thema Elektromobilität. Das Produktportfolio von NIU Technologies stimme. Die Zahlen würden Lust auf mehr machen und das Management werde in den kommenden Monaten weitere Produktneuheiten ausrollen. Anleger sollten kein Stück aus der Hand geben, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.10.2020)Börsenplätze NIU Technologies ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs NIU Technologies ADR-Aktie:24,10 EUR +3,43% (14.10.2020, 11:03)