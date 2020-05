Nasdaq-Aktienkurs NIU Technologies ADR-Aktie:

10,60 EUR +13,73% (19.05.2020, 22:00)



ISIN NIU Technologies ADR-Aktie:

US65481N1000



WKN NIU Technologies ADR-Aktie:

A2N7LN



Ticker-Symbol NIU Technologies ADR-Aktie:

0O9



Nasdaq Ticker-Symbol NIU Technologies ADR-Aktie:

NIU



Kurzprofil NIU Technologies:



NIU Technologies (ISIN: US65481N1000, WKN: A2N7LN, Ticker-Symbol: 0O9, Nasdaq-Symbol: NIU) entwickelt, fertigt und vertreibt Lösungen für die Elektromobilität. Das Unternehmen bietet intelligente elektrische Zweiräder an. (20.05.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NIU Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NIU Technologies (ISIN: US65481N1000, WKN: A2N7LN, Ticker-Symbol: 0O9, Nasdaq-Symbol: NIU) unter die Lupe.Das chinesische Unternehmen habe mit dem Umsatz im ersten Quartal die Schätzungen der Analysten geschlagen. Die Produkte des Herstellers von Elektroscootern kämen bei der Kundschaft gut an. Das zeige die Umsatzentwicklung von NIU Technologies seit der Gründung. Nach den Zahlen habe die Aktie einen deutlichen Satz nach oben gemacht und die psychologisch wichtige 10-USD-Marke überwunden. Nach dem Zwischenspurt wäre eine Konsolidierung auf die Ausbruchslinie bei 10 USD aus technischer Sicht wünschenswert. Die NIU Technologies-Aktie sei als eine spekulative Depotbeimischung geeignet. Der Stoppkurs sollte bei 8,50 USD platziert werden, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs NIU Technologies ADR-Aktie:9,78 EUR +1,03% (20.05.2020, 10:15)