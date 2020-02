Unter Berücksichtigung dieser Faktoren startet Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, die seit Mai 2018 ausgesetzte Coverage neu mit dem Urteil "speculative buy". (Analyse vom 25.02.2020)



NEXR steht für die Entwicklung von Technologien und Apps der nächsten Generation, bei denen Augmented Reality (AR), Mixed Reality (MR) und Virtual Reality (VR) zusammenkommen, um die nächste Extended Reality (XR) zu realisieren. Die NEXR Technologies SE (ISIN: DE000A1K03W5, WKN: A1K03W, Ticker-Symbol: 99SC) aus Berlin ist ein Virtual-Reality (VR)-First-Mover mit einzigartiger Hard- und Software-Expertise. Die Geschäftsfelder 3D-Scannersysteme, Motion Capture & Animation und VR-Experiences beschäftigen sich mit zukunftsweisenden Services und Produkten und verbinden sich innerhalb einer einzigartigen Value Chain. "3D Instagraph" entwickelt und vertreibt die eigenentwickelten Scannersysteme, mit Hilfe derer in sekundenschnelle fotorealistische 3D Avatare erzeugt werden können. "OnPoint Studios" bietet in einem der größten MoCap-Studios Deutschlands alle Dienste rund um Motion Capture und Animation an und kann die Avatare aus dem 3D-Scanner direkt und individuell animieren. Die logische Ergänzung der Value Chain bietet die Marke und VR-Agentur "VRIDAY", welche die Avatare in VR Experiences einbindet und als Agentur Beratung, Umsetzung und Publishing von VR Experience für Unternehmen bietet. Die NEXR Technologies SE ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (25.02.2020/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - NEXR Technologies-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, startet in seiner aktuellen Aktienanalyse, die Coverage für die Aktie der NEXR Technologies SE (ISIN: DE000A1K03W5, WKN: A1K03W, Ticker-Symbol: 99SC) neu mit dem Urteil "speculative buy".Die letzten beiden Jahre seien für das Unternehmen sehr turbulent verlaufen. Im Mai 2018 habe die damals noch als Staramba firmierende Gesellschaft einräumen müssen, dass die Wirtschaftsprüfer das Testat für den Jahresabschluss 2017 versagt hätten. Im Nachgang habe sich herausgestellt, dass das Zahlenwerk nicht zuverlässig gewesen sei, außerdem habe sich die fast ausschließliche strategische Fokussierung auf eine eigene VR-Erlebniswelt und auf die Token-Emission als Fehlentscheidung erwiesen.Infolgedessen sei 2019 eine Restrukturierung und Neupositionierung eingeleitet worden, die mit einer Umbenennung des Unternehmens in NEXR Technologies und einem Austausch des Geschäftsführenden Direktors einhergegangen sei; außerdem habe Hauptaktionär Rolf Elgeti (beteiligt über seine Gesellschaft Hevella Capital) den Vorsitz des Verwaltungsrates übernommen.Seitdem konzentriere sich die Gesellschaft auf drei synergetisch verbundene Geschäftsbereiche: die Vermarktung von Scannern zur Erstellung von 3D-Datenmodellen von Personen, die Programmierung von VR-Erlebniswelten auf Projektbasis und die Animation von Avataren im eigenen Motion-Capture-Studio. Damit adressiere NEXR einen sehr dynamischen Markt, dem von Analysten für die nächsten Jahre Wachstumsraten von mehr als 20 Prozent p.a. zugetraut würden.Als einer der Pioniere der Branche verfüge NEXR bereits über eine langjährige Erfahrung in der Erstellung von 3D-Datenmodellen und der Programmierung von 3D-Erlebniswelten. Mit dem kürzlich präsentierten neuen Scanner 3D Instagraph Fusion III habe die Gesellschaft hinsichtlich der Automatisierung des Scanprozesses neue Maßstäbe gesetzt und sehe sich technologisch in der Führungsposition.Insgesamt verfolge NEXR als Komplettanbieter für den attraktiven Extended-Reality-Markt eine aus Sicht des Analysten schlüssige und erfolgsversprechende Wachstumsstrategie. Er habe darauf aufbauend einen Expansionspfad modelliert, der dank hochmargiger Einnahmen aus Cloud-Diensten und der Datenvermarktung sowie nutzungsabhängiger Gebühren aus dem Scanner-Geschäft mittel- bis langfristig zur Erwirtschaftung hoher Margen führe. Die eigene Erlebniswelt Materia.One, die ab 2021 einen weiteren Schwerpunkt der Expansion darstellen solle, habe der Analyst hingegen relativ vorsichtig einkalkuliert.Trotzdem liege das Kursziel des Analysten mit 21,80 Euro weit über dem aktuellen Kurs, was das hohe Potenzial widerspiegele. Zugleich seien die Bilanz- und Finanzierungsrisiken noch hoch, außerdem stehe die Markterprobung der neuen strategischen Ausrichtung noch am Anfang.