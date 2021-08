Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



NCR Corp. (ISIN: US62886E1082, WKN: 919692, Ticker-Symbol: NCR1, NYSE Ticker-Symbol: NCR) ist ein international führender Hersteller von Unternehmens-Software und Geldautomaten. Die von der Gesellschaft angebotenen Software-Lösungen ermöglichen es Unternehmen, Kundenbeziehungen aufzubauen und zu verbessern, indem Informationen aufbereitet werden. Des Weiteren ist NCR einer der weltweit führenden Hersteller von Geld- und Bankautomaten, Computerlösungen direkt am Point-of-Sale sowie von interaktiven Kiosken. Das Unternehmen bietet spezielle Lösungen für den Handel und für Banken, entwickelt aber auch Lösungen für die Telekommunikations-, Transport-, Versorgungs- und verarbeitende Industrie wie auch für Versicherungen, e-Commerce und die öffentliche Hand. (03.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NCR-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlagermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von NCR Corp. (ISIN: US62886E1082, WKN: 919692, Ticker-Symbol: NCR1, NYSE Ticker-Symbol: NCR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.137 Jahre alt und immer noch am Puls der Zeit: Der traditionsreiche US-Finanztechnologie-Anbieter NCR habe den Kryptomarkt für sich entdeckt - und wolle das Engagement mit einer weiteren Übernahme ausbauen. Noch in diesem Jahr solle die Krypto-Software-Firma LibertyX geschluckt werden.Entsprechende Pläne habe das Unternehmen am Montagabend offiziell verkündet. Finanzielle Details oder ein konkreter Zeitplan seien dabei noch nicht genannt worden - Letzteres hänge von der Zustimmung der Aufsichtsbehörden ab.LibertyX habe eine App entwickelt, deren Nutzer bei zahlreichen Einzelhändlern in den USA mit Kryptowährungen bezahlen könnten. Zudem laufe die Software des Unternehmens auf Geldautomaten und Point-of-Sale-Systemen von Drittanbietern wie Cardtronics. Nach eigenen Angaben bringe LibertyX Beziehungen zu 20.000 Händlern sowie 9.500 Bitcoin-ATMs mit.Im Zuge der Übernahme wolle NCR die Funktionen von LibertyX in Produkte und Dienstleistungen für die eigenen Kunden aus den Bereichen Banking, Einzelhandel und Gastronomie integrieren - damit diese wiederum den Verbrauchern entsprechende Angebote machen könnten.Für NCR sei es nicht der erste Vorstoß in die Kryptowelt. Bereits Anfang Juli sei bekannt geworden, dass sich das Unternehmen mit der US-Krypto-Firma NYDIG zusammengetan habe. Zusammen würden sie es Millionen Kunden von Hunderten US-Banken ermöglichen wollen, bequem über ihr bestehendes Bankkonto Bitcoin kaufen, aufbewahren und verkaufen zu können. Schon damals habe NCR-Manager Douglas Brown "größere Ambitionen" im Bereich Digitalwährungen angekündigt.Seit der Erstempfehlung in "Aktionär"-Ausgabe 02/2021 notiere die NCR-Aktie rund 27 Prozent im Plus. Zwar reagiere sie zunächst kaum auf die Übernahmepläne, die Q2-Zahlen am heutigen Dienstag (3. August) nach US-Börsenschluss könnten aber zusätzliche Impulse liefern.Investierte Anleger bleiben dabei und setzen auf einen baldigen Ausbruch über das bisherige Allzeithoch bei 50 Dollar, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.08.2021)