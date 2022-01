Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der vorbörsliche Dip beim NASDAQ 100 unter das gestrige Tagestief wurde am Freitag gekauft, so die Experten von XTB. Netflix habe mit den Zahlen für das vierte Quartal 2021 und den Prognosen für das erste Quartal 2022 enttäuscht.EUR/USD erhole sich am Freitag und gleiche die gestrigen Verluste fast vollständig aus. Im Tageschart wäre dies der dritte Richtungswechsel in Folge. Dieses Schwanken deute nach der Korrektur, die vor genau einer Woche begonnen habe, auf eine Konsolidierung hin. Solange das Tief bei 1,1272 nicht unterschritten werde, könnten die Bullen ihren Vorteil behalten und den Kurs wieder nach Norden bringen. Im Stundenchart würden die zahlreichen Hochs um 1,1355 den wichtigsten Widerstand darstellen. In diesem Bereich sei der Markt immer wieder abverkauft worden.Der DAX schwächele am Freitag und habe sich kurz nach Beginn des Kassahandels nochmals den Jahrestiefs, die am Mittwoch erreicht worden seien, angenähert. Im Tageschart sei die kurzfristige Struktur im langfristigen Aufwärtstrend bärisch, da die lokalen Hochs trotz der jüngsten Erholungsversuche nicht hätten durchbrochen werden können. Seit Dienstagvormittag diene das 50%-Retracement der am 20. Dezember begonnenen Aufwärtsbewegung immer wieder als Anlaufstelle. (21.01.2022/ac/a/m)