Börsenplätze NASDAQ-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NASDAQ-Aktie:

185,65 EUR +0,16% (29.12.2021, 12:32)



NASDAQ-Aktienkurs NASDAQ-Aktie:

209,73 USD +0,36% (28.12.2021, 22:00)



ISIN NASDAQ-Aktie:

US6311031081



WKN NASDAQ-Aktie:

813516



Ticker-Symbol NASDAQ-Aktie:

NAQ



NASDAQ-Ticker-Symbol NASDAQ-Aktie:

NDAQ



Kurzprofil NASDAQ Inc.:



NASDAQ OMX Group Inc. (ISIN: US6311031081, WKN: 813516, Ticker-Symbol: NAQ, NASDAQ-Symbol: NDAQ) gehört zu den größten internationalen Börsenbetreibern. Der Konzern ist in den Bereichen Handel, Börse und Aktiengesellschaften tätig. Der Börsenträger bietet seinen Kunden zahlreiche Dienstleistungen und Kapitalaufnahme-Lösungen an. Die Unternehmenstechnologie ermöglicht den Betrieb von zahlreichen Börsen, Clearing-Gesellschaften und Wertpapiersammelbanken in mehr als 50 Ländern. Aus einer Börsenfusion von NASDAQ und OMX entstanden, liefert das Unternehmen Branchenkenntnisse und moderne technische Entwicklung im Börsensektor. Im Bereich OTC (over-the-counter) werden auch Strom- und Gasverträge gehandelt. In Europa hält NASDAQ Börsen in Stockholm, Kopenhagen, Helsinki, Island, Tallinn, Riga, Vilnius. Außerdem unterhält NASDAQ den weltweit größten Handel mit Energie-Derivaten, wozu auch der europäische Carbon-Handel gehört. (29.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NASDAQ-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Börsenbetreibers NASDAQ Inc. (ISIN: US6311031081, WKN: 813516, Ticker-Symbol: NAQ, NASDAQ-Symbol: NDAQ) unter die Lupe.Der technologielastige NASDAQ 100 habe im auslaufenden Jahr eine Performance von rund 28 Prozent aufs Parkett gelegt, ähnlich gut wie der S&P 500 mit etwa 27 Prozent. Doch die NASDAQ-Aktie selbst habe fast 60 Prozent geschafft und wäre damit eine bessere Wahl gewesen. Gerade in Zeiten großer Kurssprünge würden die Aktien überproportional gewinnen. Das könnte 2022 auch der Fall sein.Für einen Blue-Chip mit einer Marktkapitalisierung von rund 40 Milliarden Dollar sei eine Jahresperformance von bisher 58 Prozent beeindruckend. Jedoch komme das nicht überraschend, denn der Konzern betreibe mehrere Börsenplätze sowie Indices und biete Daten und technologische Unterstützung rund um das Investieren am Markt an. Erhöhe sich die Volatilität und wechseln viele Papiere den Besitzer, dann würden bei NASDAQ die Gewinne sprudeln.In diesem Jahr hätten auch IPOs zum florierenden Geschäft bei NASDAQ beigetragen. Nach Daten von Anfang des Monats dürfte man die ewige Rivalin, die New-York-Stock-Exchange (NYSE), 2021 beim IPO-Volumen ausstechen. Reuters habe berichtet, dass man rund 192 Milliarden Dollar durch Börsengänge umgesetzt habe, die NYSE 109 Milliarden. Das gehe aus Daten von Dealogic hervor.Steige die Börse 2022 weiter auf breiter Front und ziehe der NASDAQ 100 nach oben, dann sollten auch die Aktien von NASDAQ deutlich gewinnen können. Die Titel seien eine laufende Empfehlung des AKTIONÄR. Nachdem der Kurs mustergültig am GD100 bei 199,80 Dollar nach oben abgeprallt sei, sei diese Woche auch der GD50 bei 205,70 Dollar geknackt worden.Anleger, die noch nicht investiert sind, können diese Chartsignale zum Einstieg nutzen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link