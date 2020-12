ISIN Zoom Video Communications-Aktie:

US98980L1017



WKN Zoom Video Communications-Aktie:

A2PGJ2



Ticker-Symbol Deutschland Zoom Video Communications-Aktie:

5ZM



NASDAQ-Ticker-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

ZM



Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol Deutschland: 5ZM, NASDAQ-Ticker-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (17.12.2020/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - NASDAQ Tops 2020: Zoom Video Communications mit Plus von 493,8% seit Jahresbeginn - AktiennewsDer Videokonferenz-Dienst Zoom Video Communications (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol Deutschland: 5ZM, NASDAQ-Ticker-Symbol: ZM) war eigentlich für den Einsatz in Firmen gedacht, in der Corona-Krise stieg aber die Nutzung durch Privatleute sowie für Sportkurse, Gottesdienste und Bildung, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Pro Tag gebe es inzwischen mehrere hundert Mio. Teilnahmen an Videokonferenzen - gegenüber 10 Mio. im Dezember 2019. Kein Wunder, dass die Erwartungen an Umsatz und Ergebnis regelmäßig pulverisiert worden seien. Nicht einmal gravierende Sicherheitsmängel hätten den Erfolg aufhalten können, zumal die Kalifornier Maßnahmen initiiert hätten, um das imageschädigende Treiben durch Hacker einzudämmen. Zwar habe Zoom gute Chancen, sich als Standard durchzusetzen. Doch die Konkurrenz schlafe nicht. Eines stehe fest. Das Wachstum werde sich 2021 abflachen. (Ausgabe 50/2020)Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie:332,00 EUR 0,00% (17.12.2020, 10:49)NASDAQ-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:404,00 USD +1,14% (16.12.2020, 22:00)