Tradegate-Aktienkurs NASDAQ-Aktie:

108,06 EUR -0,50% (15.10.2020, 13:01)



NASDAQ-Aktienkurs NASDAQ-Aktie:

127,65 EUR +1,00% (15.10.2020, 22:00)



ISIN NASDAQ-Aktie:

US6311031081



WKN NASDAQ-Aktie:

813516



Ticker-Symbol NASDAQ-Aktie:

NAQ



NASDAQ-Ticker-Symbol NASDAQ-Aktie:

NDAQ



Kurzprofil NASDAQ Inc.:



NASDAQ OMX Group Inc. (ISIN: US6311031081, WKN: 813516, Ticker-Symbol: NAQ, NASDAQ-Symbol: NDAQ) gehört zu den größten internationalen Börsenbetreibern. Der Konzern ist in den Bereichen Handel, Börse und Aktiengesellschaften tätig. Der Börsenträger bietet seinen Kunden zahlreiche Dienstleistungen und Kapitalaufnahme-Lösungen an. Die Unternehmenstechnologie ermöglicht den Betrieb von zahlreichen Börsen, Clearing-Gesellschaften und Wertpapiersammelbanken in mehr als 50 Ländern. Aus einer Börsenfusion von NASDAQ und OMX entstanden, liefert das Unternehmen Branchenkenntnisse und moderne technische Entwicklung im Börsensektor. Im Bereich OTC (over-the-counter) werden auch Strom- und Gasverträge gehandelt. In Europa hält NASDAQ Börsen in Stockholm, Kopenhagen, Helsinki, Island, Tallinn, Riga, Vilnius. Außerdem unterhält NASDAQ den weltweit größten Handel mit Energie-Derivaten, wozu auch der europäische Carbon-Handel gehört. (15.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NASDAQ-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Börsenbetreibers NASDAQ Inc. (ISIN: US6311031081, WKN: 813516, Ticker-Symbol: NAQ, NASDAQ-Symbol: NDAQ) unter die Lupe.Die US-Börse NASDAQ sei jedem Anleger ein Begriff - der gleichnamige Konzern, der den Handelsplatz betreibe, dagegen nicht. Dabei sei es einer der größten in der Branche.NASDAQ Inc. betreibe neben verschiedenen Handelsplätzen auch mehrere Angebote für professionelle Marktteilnehmer. Von der Datenanalyse, über Research bis hin zu Outsourcing-Diensten für Unternehmen sei alles dabei. Während letztgenannte Unternehmenssparten beständig wachsen würden, sei das Geschäft mit den Handelsplattformen stärkeren Schwankungen unterworfen. Gerade aktuell dürfte das Pendel allerdings wieder nach oben ausschlagen. Denn der Technologiekonzern verdiene im Handelsgeschäft v.a. am steigenden Ordervolumen und anziehender Volatilität. Beides dürfte rund um die US-Präsidentschaftswahl wieder stark zunehmen und könnte länger anhalten, wenn tatsächlich keiner der beiden Kandidaten danach den anderen als Sieger anerkenne. Würden die Corona-Zahlen in den USA zudem im Winter wieder ansteigen, sollte das ebenfalls für Kurskapriolen an der Börse sorgen. Während Anleger panisch ihre Papiere auf den Markt werfen oder eine Absicherung kaufen würden, kassiere NASDAQ im Hintergrund mit.Die NASDAQ-Aktie habe seit dem Schwächeanfall Anfang September wieder deutlich Boden gutgemacht und notiere aktuell kurz unter der 50-Tage-Linie bei 127,77 USD. Als Unterstützung diene die 100-Tage-Linie bei 125,05 USD. Wer noch nicht investiert sei, könne sich noch einkaufen. Der Stopp des "Aktionärs" liege bei 85 Euro, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.10.2020)Börsenplätze NASDAQ-Aktie: