NASDAQ-Aktienkurs Intel-Aktie:

51,12 USD +0,90% (16.12.2020, 22:00)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Deutschland Intel-Aktie:

INL



NASDAQ-Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol Deutschland: INL, NASDAQ-Ticker-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (17.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - NASDAQ Flops 2020: Intel mit Minus von 14,6% seit Jahresbeginn - AktiennewsDie Aktie von Intel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol Deutschland: INL, NASDAQ-Ticker-Symbol: INTC) hat 2020 eine wilde Berg- und Talfahrt hingelegt - und ist am Ende klar im Minus gelandet, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Ein Grund dafür: Der Home-Offfice-Boom habe sich als wenig nachhaltig erwiesen. Bereits im dritten Quartal sei der Effekt wieder verpufft. Auch die erneute Verzögerung bei Intels neuer Chip-Generation habe Anleger auf den Magen geschlagen - ebenso wie Apples Entscheidung, in seinen Mac-Computern die Prozessoren des Konzerns durch Chips aus eigener Entwicklung zu ersetzen.Entsprechend hart würden einige Analystenkommentare ausfallen. Die Fundamentaldaten verschlechterten sich in einem alarmierenden Tempo, habe etwa Stacy Rasgon von Bernstein Research geschrieben. Sie sehe daher weiterhin keinen Grund, die Aktie zu halten oder gar zu kaufen. Insofern seien Anleger wohl auch 2021 besser auf der Short-Seite aufgehoben. (Ausgabe 50/2020)Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:41,885 EUR -0,17% (17.12.2020, 11:21)XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:41,965 EUR +0,07% (17.12.2020, 11:04)