Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der NASDAQ Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) befindet sich derzeit in einem schwierigen Fahrwasser, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Doch der Reihe nach: Zuletzt hätten die Analysten vor dem historisch großen Abstand zwischen der eigentlichen Notiz und der 200-Tage-Linie (akt. bei 9.490 Punkten) gewarnt. Ende letzter Woche sei das Technologiebarometer dann mit einem Abwärtsgap (11.046 zu 10.974 Punkte) unter den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (akt. bei 10.999 Punkten) gefallen. Als wichtigen Katalysator sollten Anleger nun die Parallele zum Aufwärtstrend seit 2009 (akt. bei 11.768 Punkten) im Auge haben. Müssten die amerikanischen Technologietitel einen nachhaltigen Rückfall in den beschriebenen Trendkanal hinnehmen, drohe eine Ausdehnung der Korrektur seit Anfang September, zumal die "saisonale Börsenampel" ebenfalls (noch) auf "Rot" stehe. Bei einer negativen Weichenstellung würden die horizontalen Marken bei 10.200 Punkten den nächsten Unterstützungsbereich definieren, ehe bereits wieder das alte Allzeithoch vom Februar (9.838 Punkten) ins Blickfeld rücke. (22.09.2020/ac/a/m)



