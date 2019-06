Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die letzten beiden Monate brachten beim NASDAQ Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) nahezu deckungsgleiche Hochs (8.176 vs. 8.165 Punkte), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Gemäß der Candlestickanalyse entstehe damit ein negatives Candlestickmuster in Form eines sog. "tweezer tops". Doch das sei nicht das einzige Ausstiegssignal, denn auf Monatsbasis ergebe sich zudem ein "bearish engulfing". Per Saldo stelle der Spurt über das alte Allzeithoch aus dem Jahr 2018 bei 8.133 Punkten zunächst einen Fehlausbruch auf der Oberseite dar. Dieses Risiko unterstreiche auch der älteste Marktbreiteindikator überhaupt. Schließlich sende die Advance-/Decline-Linie für die Technologiewerte das akute Warnsignal, dass die o. g. Rekordstände von einer geringeren Anzahl an Titeln getragen worden sei. Eine solche negative Divergenz beim Saldo aus gestiegenen und gefallenen Aktien sei typisch für die Spätphase eines Hausseimpulses. MACD und RSI würden aktuell in die gleiche Kerbe schlagen, denn keiner der beiden Indikatoren bestätige (bisher) das neue Rekordlevel im eigentlichen Chartverlauf. Die derzeit vorliegende Rückschlaggefahr stoße bei 6.545/6.448 Punkten (38-Monats-Linie, Aufwärtstrend seit 2010, Fibo-Level) auf eine erste wichtige Unterstützungszone. (03.06.2019/ac/a/m)



