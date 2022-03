Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der langfristige Chartverlauf des NASDAQ Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) zurück bis in die 1990er-Jahre war einer unserer absoluten Schlüsselcharts im Rahmen unseres technischen Jahresausblicks, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die historisch einmalig überhitzte Indikatorenkonstellation seitens des RSI und des MACD habe ihnen seinerzeit als Kernargument in Sachen korrekturanfälliger Investmentjahrgang 2022 gedient. Die Korrektur seit dem Allzeithoch vom November (16.212 Punkte) von in der Spitze mehr als 20% würden beide Indikatoren mit handfesten Verkaufssignalen quittieren. Doch die Ausgangslage sei derzeit vielleicht sogar besser als zu Jahresbeginn. Dazu würden vor allem die jüngsten beiden "Hammer"-Umkehrmuster beitragen. Interessanterweise würden die beiden Kerzenformationen exakt im Dunstkreis der internen Trendlinie (akt. bei 13.143 Punkten) auftreten, welche diverse Hochs seit dem Jahr 2011 verbinde. Ein Monatsschlusskurs oberhalb des "Hammer"-Hochs vom Februar bei 14.510 Punkten käme deshalb einem wichtigen Entspannungssignal gleich, welches das Technologiebarometer wieder in die Erfolgsspur bringen sollte. Auf der Unterseite gelte es dagegen, die letzten beiden Monatstiefs bei gut 12.500 Punkten keinesfalls mehr zu unterschreiten. (30.03.2022/ac/a/m)



