Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das bisherige Jahr verlief recht holprig für den NASDAQ 100® , so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die Kursverluste in den ersten Handelstagen würden nun die massive Kreuzunterstützung aus den Hochpunkten vom August bei gut 15.100 Punkten und der 38-Wochen-Linie (akt. bei 15.102 Punkten) in den Mittelpunkt rücken. Die seit Langem bestehenden negativen Divergenzen - beispielsweise beim MACD - seien dabei ein mahnender Zeigefinger. Ein anderer sei bereits im "HSBC Jahresausblick" thematisiert worden: Hier hätten die Analysten eine alte Tradingweisheit zur Ermittlung objektiv überprüfbarer Stopp-Loss-Marken angeführt. Konkret solle das Dezembertief (15.509 Punkte) im 1. Quartal des Folgejahres nicht unterschritten werden. Genau das sei im Technologiesektor aber bereits geschehen! Auf Basis der Daten seit Dezember 1980 hätten die Analysten deshalb die Performance der Jahre mit einer Verletzung des entsprechenden Dezember-Lows mit der durchschnittlichen Performance aller Jahre verglichen. Und tatsächlich: Mit 7,8% im Vergleich zu 11,2% falle die Wertentwicklung deutlich schwächer aus. Die eigentliche Warnung sende aber ein anderer Aspekt: Unter den 22 Jahren, welche die Voraussetzung erfüllen würden, würden sich auch die besonders herausfordernden Aktienjahrgänge des Jahrtausends: 2001 bis 2003, 2008/09, 2018 und 2020 befinden. (19.01.2022/ac/a/m)