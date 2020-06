Royalty Pharma (künftig unter dem Ticker-Symbol "RPRX" handelbar) habe 77,68 Millionen Aktien zu 28 Dollar (obere Spanne) platziert. Damit ergebe sich ein Bruttoerlös von 2,18 Milliarden Dollar aus dem bis dato größtem Börsengang dieses Jahres. Die Aktie habe bei 44,50 Dollar geschlossen. Damit ergebe sich eine Marktkapitalisierung von 15,6 Milliarden Dollar.



Die Gesellschaft fokussiere sich auf den Kauf von Lizenzen für Pharmaprodukte - ein Milliardenbusiness. Das Portfolio von Royalty Pharma umfasse viele namhafte biopharmazeutische Produkte wie beispielsweise die Krebsmedikamente Imbruvica von AbbVie oder Ibrance von Pfizer. Die Liste sei lang.



Royalty Pharma sei einem hochinteressanten Markt unterwegs. "Der Aktionär" werde das Unternehmen auch in den kommenden Monaten und Jahren mit Argusaugen verfolgen. (17.06.2020/ac/a/m)







