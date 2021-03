Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das "measured move"-Verfahren findet in der Technischen Analyse regelmäßig Anwendung, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dieser Ansatz sei der Grund, warum die Korrektur des NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) seit Mitte Februar aktuell ihre Aufmerksamkeit hervorruft. Ausgehend vom seinem bisherigen Allzeithoch bei 13.880 Punkten habe das Technologiebarometer in einem ersten Schritt gut 1.100 Punkte abgegeben. Ab Anfang März sei dann ein zweiter Abverkauf in gleicher Größenordnung gefolgt, sodass ein lehrbuchmäßiger "measured move"-Impuls vorliege. Doch es gebe weitere spannende Argumente: So habe der NASDAQ 100 mit der 50%-Korrektur der letzten Haussebewegung seit Ende September (12.279 Punkten) sowie verschiedenen horizontalen Unterstützungen bei 12.200 Punkten gleichzeitig einen wichtigen Rückzugsbereich ausgelotet. Insgesamt könne der Rückschlag seit Mitte Februar somit als "abc-Korrektur" interpretiert werden. Da auf dieser Basis zuletzt ein "Hammer"-Umkehrmuster ausgebildet worden sei, sei die beschriebene Korrektur möglicherweise bereits beendet. Mit einem Stop-Loss bei 12.200 Punkten könnten Anleger deshalb auf eine Wiederaufnahme des Haussemodus setzen. Die 38-Tage-Linie (akt. bei 13.236 Punkten) sowie das Gap bei 13.500 Punkten würden dabei nennenswerte Anlaufziele markieren. (11.03.2021/ac/a/m)



