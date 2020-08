Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Techniker suchen gerne nach historischen Verlaufsvergleichen und nutzen diese dann als mögliche Blaupause für die aktuelle Kursentwicklung, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Aufgrund des besonderen Charakters des Börsenjahrs 2020 - sehr scharfer Abwärtsimpuls mit anschließender, dynamischer Erholung - würden Investoren bei der Suche nach Übereinstimmungenschnell im Jahr 2009 landen. Auch aus einer fundamentalen Betrachtungsweise erscheine der Blick in die Zeit der Finanzmarktkrise angebracht, denn in beiden Fällen hätten die Notenbanken rund um den Globus mit der Bereitstellung von Liquidität reagiert - sehr viel Liquidität. Auf den finalen Ausverkauf sei seinerzeit eine ähnlich dynamische Aufwärtsreaktion wie derzeit gefolgt. Damals habe sich der Aufschwung verfestigt und habe durch das gesamte Jahr 2009 getragen. Sollte dieser Verlaufsvergleich tatsächlich zutreffend sein, dann werde die Entwicklung kurzfristig etwas holpriger, aber perspektivisch stünden NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X), S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sowie der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bis zum Jahresende vor einer Fortsetzung der jüngsten Aufschwungphase. Die historische Blaupause spiele den Bullen also in die Karten. Damit sei es möglicherweise zu früh, die internationalen Aktienmärkte bereits jetzt abzuschreiben. (21.08.2020/ac/a/m)

