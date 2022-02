Ausblick: Dieser Konter der Bullen sei nötig gewesen, anderenfalls wäre der Index vermutlich sogar noch bis zur 13.000-Punkte-Marke durchgefallen. Um diesen Anstieg nicht nur als "Short-Squeeze" dastehen zu lassen, müssen die Bullen heute für eine weitere weiße Tageskerze sorgen.



Die Long-Szenarien: Der Index könnte heute weitere 300 Punkte ansteigen, erst dann würde er auf eine massive Widerstandszone treffen. Im Tageschart würde der EMA50 bei 14.468 Punkten eine weitere Hürde darstellen. Dort wären spätestens Gewinnmitnahmen zu erwarten.



Die Short-Szenarien: Die Bären müssten heute unbedingt für eine stark bärische Tageskerze sorgen, anderenfalls könnte der Index ohne größere Korrekturbewegungen direkt nach oben durchziehen. Sollte der Index allerdings bei 15.165 Punkten scheitern, dürfte eine weitere Verkaufswelle starten. (02.02.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der US-Technologie-Index NASDAQ 100 konnte in den letzten drei Handelstagen mehr als 1.000 Punkte ansteigen und schloss gestern sogar wieder leicht über der 15.000 Punkte-Marke, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Diese Volatilität sei sehr selten, in solchen Phasen, wo der Markt zuvor mehr als 2.000 Punkte nahezu am Stück verloren habe, aber nicht völlig außergewöhnlich. Nachbörslich hätten die Schwergewichte Alphabet und AMD sogar weiter kräftig zulegen können. Die Indikation auf den NASDAQ 100-Index sei um weitere 100 Punkte angestiegen. Gehe es in diesem Tempo weiter, würde man Ende dieser Woche wieder über 16.000 Punkte stehen. Doch davor dürfte der Markt bei rund 15.400 Punkten Schwierigkeiten bekommen.