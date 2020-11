Ausblick: Der Ausgang der US-Wahl werde für den weiteren Verlauf sehr entscheidend sein. Durch den gestrigen Anstieg hätten die Bullen nun etwas mehr Spielraum erarbeitet. Die Unterstützung an der runden 11.000 Punkte-Marke sollte aus Sicht der Bullen auch nach dem Wahlausgang halten.



Die Long-Szenarien: Ein Anstieg auf Tagesschlusskursbasis über 11.550 Punkte würde ein neues prozyklisches Kaufsignal mit Ziel 12.500 Punkten aktivieren. Ein weiteres oberes Ziel würde bei 13.000 Punkten bereitstehen.



Die Short-Szenarien: Unterhalb von 11.500 Punkten könnte der Index zu einem weiteren Ausverkauf in Richtung 10.500 Punkte ansetzen. Auf diesem Kursniveau wäre zunächst eine Stabilisierung zu erwarten, bevor womöglich eine weitere Abwärtswelle starte. (04.11.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der führende Technologie Index NASDAQ 100 konnte sich nicht nach einem Zwischenhoch bei 12.204 Punkten am EMA50 bei 11.400 Punkten stabilisieren, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Der Index sei in den vergangenen Tagen sogar temporär unter die runde 11.000 Punkte-Marke zurückgefallen. Allerdings hätten die Käufer einen Tagesschlusskurs unter dieser Unterstützung vermeiden können. Nach einem weiteren Test der 11.000 Punkte-Marke habe der Index gestern vor der US-Wahl deutlich ansteigen können. Doch die Käufer seien am EMA50 im Tageschart gescheitert. Der gestrige Schlusskurs habe bei 11.280 Punkten gelegen. Das Tageshoch hätten die Marktteilnehmer bei 11.356 Punkten markiert.