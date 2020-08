Ausblick: Der Aufwärtstrend sei im NASDAQ 100 klar intakt. Der Index schlängele sich weiter an der grünen Aufwärtstrendlinie nach oben.



Die Long-Szenarien: Der NASDAQ 100 zeige mit dem neuen Rekordhoch bei 11.097 Punkten weiter Stärke und dürfte seinen Aufwärtstrendweiter fortsetzen. Die nächste Zielmarke sei nun die Marke von 11.100 Punkten, die bereits am heutigen Mittwoch erreicht werden könnte. Gehe es weiter höher, würden die Bullen komplettes Neuland betreten. Die nächste natürliche Zielzone läge dann zunächst bei 11.150 Punkten.



Die Short-Szenarien: Die Luft werde nach dem langen Kursanstieg im NASDAQ 100 langsam dünn. Zwar sei ein neues Rekordhoch markiert worden, aber der Tagesgewinn habe sich mit einem Aufschlag von 0,36% in Grenzen gehalten. Zudem mahne die jüngst bei 10.908 Punkten entstandene Kurslücke auf der Unterseite vor wieder fallenden Kursen. Eine kleine Korrektur bis etwa 10.900 Punkte sollte also nicht verwundern. (05.08.2020/ac/a/m)





Zürich (www.aktiencheck.de) - Der NASDAQ 100 100 ( ISIN US6311011026 WKN A0AE1X ) befindet sich seit dem Coronacrash-Tief bei 6.771 Punkten am 23. März in einem Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Mit dem Durchbruch über den 50er und 200er EMA bei 8.170 Punkten am 08. April sei klar geworden, dass sich aus der Gegenbewegung nach dem Corona-Crash eine Trendwende entwickeln könnte. Notierungen über dem 200er EMA würden auf langfristig eher weiter steigende Kurse hindeuten. Der NASDAQ 100 habe dann auch direkt weiter zulegen können und sei seither weder unter den 50er EMA noch unter den 200er EMA abgetaucht. Solange der 50er EMA verteidigt werden könne, sei direkt mit weiter steigenden Kursen im NASDAQ 100 zu rechnen. Am Vortag sei mit 11.097 Punkten, angetrieben von positiven Konjunkturdaten, zudem ein neues Rekordhoch gebildet worden.