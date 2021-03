Ausblick: Der Abwärtstrend sei im NASDAQ 100 bisher weiter intakt und die jüngste Aufwärtsbewegung als normale Aufwärtskorrektur einzustufen.



Die Short-Szenarien: Der NASDAQ 100 könne das Verlaufshoch bei 13.297 Punkten nicht mehr überschreiten und drehe wieder nach unten ab. Damit würde die Kette von tieferen Verlaufshochs und tieferen Verlaufstiefs bestätigt und der Abwärtstrend unterstrichen. Die nächste Anlaufmarke wäre dann die Unterstützung um 12.500 Punkte. Gehe es weiter tiefer, würde das Verlaufstief bei 12.208 Punkten folgen. Darunter wäre dann mit einem Rücklauf zum 200er EMA bei 11.870 Punkten zu rechnen.



Die Long-Szenarien: Der NASDAQ 100 könne die Aufwärtsbewegung der Vortage weiter fortsetzen und über das Verlaufshoch bei 13.297 Punkten ansteigen. In diesem Fall würde sich die Lage wieder aufhellen und ein weiterer Anstieg bis zum Widerstand bei 13.580 Punkten zu erwarten sein. Abwärtskorrekturen sollten dann bereits leicht unter dem 10er EMA auslaufen, bevor dann eine neue Aufwärtsbewegung beginne. (24.03.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der Index NASDAQ 100 befand sich seit einem Jahr seit dem Verlaufstief am 23. März 2020 bei 6.771 Punkten in einem Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Abwärtskorrekturen seien dabei weitgehend leicht unter dem 10er EMA ausgelaufen, in der Extension leicht unter dem 50er EMA. Seit einem Hoch bei 13.879 Punkten vom 16. Februar befinde sich der NASDAQ 100 wieder auf dem Rückzug. Im bisherigen Verlaufstief der Abwärtsbewegung seien am 5. März 12.208 Punkte erreicht worden. In der Folge sei es zu einer neuen Aufwärtskorrektur im Abwärtstrend gekommen, die bisher bei 13.297 Punkten leicht über dem 10er EMA ausgelaufen sei. Aktuell tendiere der Index seitwärts, leicht über dem 10er EMA und 50er EMA. Wobei die bearishe schwarze Tageskerze vom Vortag bereits wieder auf Kursschwäche und eine neue Abwärtsbewegung hindeuten könnte.