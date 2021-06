Ausblick: Die Bullen hätten noch die besseren Karten in der Hand, doch die Lage sei eingetrübt. Doch solange der Index über dem EMA50 im Tageschart notiere, könnte der Index trotzdem zeitnah über die Widerstandszone bei 13.800 Punkten ausbrechen.



Die Long-Szenarien: Ein Rücksetzer bis zum EMA50 bei aktuell 13.487 Punkten sollten die Käufer einplanen. Sollte an dieser Durchschnittslinie ein bullisches Muster entstehen, dann dürfte der Index zeitnah über die 13.800 Punkte-Marke ausbrechen. Ein Tagesschlusskurs über 14.000 Punkte würde ein Kursziel bei rund 14.600 Punkten aktivieren.



Die Short-Szenarien: Sollte der Index in dieser Woche deutlich unter dem EMA50 zurückfallen, dürfte das eine größere Verkaufslawine auslösen. Ein weiteres Verkaufssignal drohe nach einem Rückfall unter die runde 13.000 Punkte-Marke drohen. Sollte dieses Signal generiert werden, sei auch ein Rückfall bis 12.500 Punkte denkbar. (02.06.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der US-Technologie-Index NASDAQ 100 scheiterte in den vergangenen Tagen wiederholt an der runden 13.800 Punkte-Marke, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Am gestrigen Handelstag sei der Index zunächst mit einem aufwärts gerichteten Gap bei 13.764 Punkten gestartet, doch diese Kurslücke bei 13.684 Punkten sei relativ schnell wieder geschlossen worden. Durch diesen Kursverlauf sei im Tageschart eine weitere bärische Tageskerze entstanden. In den letzten fünf Handelstagen hätten nun vier davon einen negativen Ausdruck gehabt - das sollte den Käufer zu denken geben. Allerdings sei der Index noch relativ weit weg von einem prozyklischen Verkaufssignal. Eine wichtige Unterstützungszone beginne bei rund 13.500 Punkten.