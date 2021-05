Ausblick: Die Bullen seien nun unter Zugzwang. Ein größerer Schwächeanfall dürfe in dieser Woche nicht erfolgen, anderenfalls drohe ein dynamischer Abverkauf an die 200-Tage-Linie.



Die Long-Szenarien: Nach der gestrigen sehr bärischen Tageskerze dürfte der Index weiteren Korrekturbedarf haben, allerdings könnte sich dieser bereits an der 13.100 Punkte-Marke wieder ändern. Sollte dort ein bullisches Reversal stattfinden, dürften die Käufer wieder auf Kurse über der 14.000 Punkte-Marke hoffen.



Die Short-Szenarien: Ein Tagesschlusskurs unter 13.000 Punkten würde ein aggressives Verkaufssignal an den Markt senden. Anschließend sollte ein rascher Ausverkauf in Richtung 12.500 Punkten nicht überraschen. Auf diesem Kursniveau verlaufe dann im Tageschart die vielbeachtete 200-Tage-Linie. (19.05.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der US-Technologie-Index NASDAQ 100 kämpfte in der letzten Woche um die 13.000 Punkte-Marke, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Diesen Kampf hätten die Bullen für sich entschieden, denn gegen Ende letzter Woche habe der Index wieder deutlich über dieser Marke geschlossen, nach dem das Wochentief bei 12.967 Punkten gelegen habe. In dieser Woche könnten die Bullen bislang keine bullischen Signale an den Markt senden, denn die Tageskerzen seien bislang alle negativ. Zudem sei noch ein Gap von letzter Woche bei rund 13.100 Punkten offen. Die runde 13.000 Punkte-Marke dürfte in dieser Woche eine wichtige Rolle spielen, nachdem der Index in den letzten Tagen zweimal am EMA50 im Tageschart gescheitert sei.