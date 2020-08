Zürich (www.aktiencheck.de) - NASDAQ 100: Droht nun ein Verkaufssignal? ChartanalyseNach diesem Hoch seien die Anleger zu den US-Standardwerten gewechselt und hätten ihre Technologie-Aktien verkauft. Während der Dow Jones Index (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) in dieser Woche weiter habe zulegen können, habe der NASDAQ 100-Index deutlich nachgegeben. Der Kampf um die runde 11.000-Punkte-Marke hätten die Käufer nun vorerst verloren, denn gestern habe der Technologieindex deutlich unter dieser Marke bei 10.876 Punkten geschlossen. Dieser Schlusskurs habe exakt auf einer wichtigen Supportlinie gelegen. Das Tagestief hätten die Marktteilnehmer bei 10.855 Punkten markiert. Ausblick: Durch diesen Rückgang hätten die Anleger das relativ große Gap an der 10.900-Punkte-Marke schließen können. Noch sei kein Verkaufssignal im Tageschart aktiviert worden. Sollte allerdings noch ein weiterer schwächerer Handelstag folgen, dann dürfte es für die Bullen eng werden.Die Long-Szenarien: Solange der Index nicht unter die steile Aufwärtstrendlinie falle, könne der Index weitere Allzeithöchststände zeitnah annehmen. Ein weiteres Kursziel läge an der 11.500-Punkte-Marke. Nach diesem Hoch dürfte die Luft dann erneut recht dünn werden. Die Short-Szenarien: Falle der Index dagegen heute deutlich unter 10.650 Punkte zurück, würde ein Verkaufssignal mit Ziel 10.400 Punkte entstehen. Weiterer Verkaufsdruck würde unterhalb von 10.300 Punkten entstehen. (12.08.2020/ac/a/m)