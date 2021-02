Ausblick: Die Bullen hätten mit den Bären weiter kein Erbarmen und könnten die bärische Wochenkerze nahezu komplett neutralisieren. Durch den gestrigen Anstieg bis 13.501 Punkten habe die negative Kurslücke von letzter Woche bei 13.490 Punkten geschlossen werden können.



Die Long-Szenarien: Das Motto habe also zum wiederholten Mal "Buy the Dips" gelautet. Berechne man die negativen Eröffnungsfuture-Kurse am Montag mit ein, habe der Index vom Tief bereits 700 Punkte zulegen können. Die Anstiege würden immer brutaler. Daher dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis der Index die 13.750 Punkte-Marke bzw. die runde 14.000 Punkte-Marke erreiche. Für dieses Manöver dürfe der Index allerdings nicht mehr unter 12.850 Punkte zurückfallen.



Die Short-Szenarien: Die negative Wochenkerze sei eine Einladung für die Bären gewesen. Doch diese hätten auf ganzer Linie versagt. Oberhalb von 13.250 Punkten seien größere Verluststrecken sehr unwahrscheinlich. Erst bei einem Tagesschlusskurs unter 13.250 Punkten hätten die Verkäufer wieder Optionen. Ein Tagesschlusskurs unter 12.850 Punkte würde ein prozyklisches Verkaufssignal aktivieren. (03.02.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - In der vergangene Woche wurde zwar ein neues Allzeithoch bei 13.563 Punkten beim NASDAQ 100 markiert, allerdings endete die Woche dann doch tiefrot, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Die Kapriolen rund um die GameStop-Aktie seien von der Wallstreet bzw. besonders von den Short-Sellern sehr argwöhnisch betrachtet worden. In dieser Woche kehre jedoch wieder etwas Normalität ein und der Technologie-Index habe wie in den vergangenen Monaten weiter zulegen können. Allerdings habe es noch nicht für ein neues Allzeithoch gereicht. Gestern seien jedoch sehr starke Quartalszahlen von Amazon.com ( ISIN US0231351067 WKN 906866 ) und Alphabet veröffentlicht worden. Besonders Alphabet habe in der Nachbörse sehr stark zulegen können. Der Index habe gestern mit einem größeren Up-Gap eröffnet und bei 13.456 Punkten geschlossen.