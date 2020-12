Der Aufwärtstrend sei im NASDAQ 100 klar intakt, der 50er- und 200er-EMA würden im Tageschart weit entfernt auf der Unterseite verlaufen, was ebenfalls ein Signal für die aktuelle Stärke im NASDAQ 100 sei. Aber auch ein Zeichen für die Überhitzung.



Die Long-Szenarien: Der NASDAQ 100 könne die Aufwärtsdynamik der Vortage beibehalten und das Verlaufshoch bei 12.651 Punkten vom 8. Dezember übertreffen. Dann wäre der Weg für die Bullen nach oben frei. Die nächste Anlaufmarke wäre dann im Bereich von 12.700 Punkten zu sehen. Darüber würde dann die runde Marke von 13.000 Punkten folgen. Solange der Index über dem 50er-EMA notiere, sei mit direkt weiter steigenden Kursen zu rechnen.



Die Short-Szenarien: Der Index drehe am Widerstand um 12.650 Punkte wieder nach unten ab und nehme Kurs auf die Unterstützung bei 12.220 Punkte. Darunter würde die runde Marke von 12.000 Punkten ins Visier der Bären rücken. Hier verlaufe auch nur etwas tiefer der 50er-EMA im Tageschart, der den Bären Einhalt gebieten könnte. (16.12.2020/ac/a/m)





Zürich (www.aktiencheck.de) - Der NASDAQ 100 befindet sich seit Jahren in einem klaren Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Abwärtskorrekturen seien dabei weitgehend im Bereich der grünen steigenden Trendlinie im Wochenchart, spätestens aber am 200er-EMA ausgelaufen; zuletzt mit dem Verlaufstief vom 23. März bei 6.771 Punkten. Seitdem befinde sich der Index in einem steilen Aufwärtstrend. Die obere Begrenzung des alten steigenden Trendkanals, die über sechs Jahre Bestand gehabt habe, sei bereits im Juni nach oben durchbrochen worden. Kurzfristig seien Abwärtskorrekturen in den vergangenen Monaten stets etwas unterhalb des 10er-EMA im Tageschart ausgelaufen. Aktuell befinde sich der Index direkt in einer Widerstandszone im Bereich von 12.600 Punkten. Ob hier ein Durchbruch nach oben gelinge?