Paris (www.aktiencheck.de) - Über Jahre war die US-Technologiebörse NASDAQ der Taktgeber der Märkte. Auch zuletzt legte der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) vor und sprang im Laufe der Woche deutlich über die Marke von 15.000 Punkten, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Aufwärtstrend dürfte intakt bleibenSeien Anleger vor rund einem Jahr noch skeptisch gewesen und hätten die vermeintlich soliden Industriewerte wiederentdeckt, schlage das Pendel aktuell wieder in Richtung Technologie aus - ein klares Indiz für den wachsenden Risiko-Appetit der Anleger. Auch Titel rund um die Elektromobilität seien in den vergangenen Tagen angesprungen. Einer der Highflyer der vergangenen Tage, der E-Auto-Zulieferer Rock Tech Lithium (ISIN: CA77273P2017, WKN: A1XF0V, Ticker-Symbol: RJIB, TSX Venture-Symbol: RCK), der schon bald in Brandenburg Nachbar von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) werden wolle, habe bereits den Gang an die NASDAQ angekündigt. Zwar dürfte es für den NASDAQ-100-Index zunächst nicht reichen, doch unterstreiche der geplante Schritt, wohin es die innovativsten Unternehmen der Welt ziehe. Für Anleger dürfte der NASDAQ 100 auch künftig interessant bleiben. Der Aufwärtstrend scheine intakt. (22.10.2021/ac/a/m)