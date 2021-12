Der Aufwärtstrend sei im NASDAQ 100 langfristig klar intakt. Kurzfristig befinde sich der NASDAQ 100 aber seit Wochen in einer Seitwärtsbewegung.



Zürich (www.aktiencheck.de) - Der US-Technologieindex NASDAQ 100 befindet sich seit Wochen in einer Seitwärtsphase, die auf der Oberseite durch den Widerstand um 16.600 und auf der Unterseite durch die Unterstützung bei 16.500 Punkten eingegrenzt ist, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nach dem Verlaufshoch bei 16.764 Punkten Ende November sei der NASDAQ 100 wieder nach unten abgeprallt und habe mit den beiden Tiefs bei 15.543 und 15.508 Punkten einen Doppelboden bilden können. In den vergangenen Handelstagen habe der NASDAQ 100 dann nur eine Richtung gekannt, es sei stetig aufwärts gegangen ohne echte Korrektur. Nach einem Kursanstieg von rund 1.100 Punkten könnte der NASDAQ 100 aber nun vor einem Rücklauf stehen. Die schwarze Tageskerze vom Vortag deute bereits auf eine mögliche bevorstehende Kursschwäche und einen Abprall am Widerstandsbereich um 16.600 Punkte hin.