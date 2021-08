Der Aufwärtstrend sei im NASDAQ 100 übergeordnet klar intakt. Im Tageschart zeige der NASDAQ 100 mit der langen Seitwärtsbewegung aber Erschöpfungssignale. Dabei sei zu beachten, dass sich der Index S&P 500 ebenfalls an einem massiven Widerstand in Form der oberen Begrenzung des langfristigen Trendkanals im Wochenchart befinde.



Die Short-Szenarien: Der NASDAQ 100 bewege sich weiterhin seitwärts und könne nicht mehr nachhaltig über den 10er EMA bei 15.070 Punkten ansteigen. In der Folge rutsche der NASDAQ 100 weiter ab und nehme Kurs auf den 50er EMA, der für den mittelfristigen Kursverlauf von hoher Bedeutung sei. Rutsche der NASDAQ 100 auch hier nach unten durch, würde sich die Lage weiter eintrüben. Dann könnte der NASDAQ 100 Kurs auf die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals im Wochenchart im Bereich von 14.200 Punkten nehmen.



Die Long-Szenarien: Der NASDAQ 100 könne sich weitgehend über der Unterstützung im Bereich von 15.000 Punkten halten und die aktuelle Seitwärtsbewegung als Sprungbrett für einen weiteren Hochlauf nutzen. Ein Stärkesignal wäre dabei ein nachhaltiger Anstieg über den 10er EMA und das Verlaufshoch bei 15.184 Punkten. (18.08.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der Index NASDAQ 100 befindet sich in einem jahrelangen Aufwärtstrend und hat die Steigung dieses Aufwärtstrends immer weiter erhöht, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Mit dem Durchbruch über den 50er und 10er EMA Ende Mai sei ein deutliches Stärkesignal im NASDAQ 100 generiert worden. Der NASDAQ 100 habe dann auch immer weiter hochgezogen, wobei Abwärtskorrekturen in der Regel im Bereich oder leicht unterhalb des 10er EMA ausgelaufen seien. Seit Ende Juli bewege sich der NASDAQ 100 nun seitwärts zwischen 15.000 und 15.180 Punkten. Das Verlaufshoch bei 15.184 Punkten vom 5. August habe dabei bisher nicht mehr überschritten werden können. Zudem bewege sich der NASDAQ 100 erneut unter dem 10er EMA und zeige damit kurzfristig Schwäche an.