Umsatzentwicklung von NAGA kennt nur eine Richtung

Für das Jahr 2021 erwartet die NAGA Group ein weiteres Wachstum. Der Konzernumsatz soll zwischen 50 und 52 Millionen Euro liegen. Das Konzern-EBITDA soll sich zwischen 13 und 15 Millionen Euro bewegen. Die Aktie der NAGA Group kann die positive Entwicklung augenblicklich nur teilweise wiederspiegeln. Nach einem Hoch mit etwa 8,75 Euro im Februar bewegt sie sich seither seitwärts und stand am Montag, 05.07.2021 bei einem Schlusskurs von 5,67 Euro.



Gründe für die starken Umsatzentwicklungen

Durch die Niedrigzinspolitik der EZB (Europäische Zentralbank) können traditionelle Anlageformen nur noch sehr geringe oder gar keine Renditen mehr generieren. Deshalb suchen gerade junge und unerfahrene Privatanleger nach neuen Möglichkeiten. Mit ihrer leicht zu handhabenden Social Trading-App bietet NAGA die Möglichkeit, kleine Beträge zu investieren und vom Fachwissen der bei NAGA aktiven Börsenexperten zu profitieren. Mehr als 20 ehemalige Investmentbanker und Finanzmanager erstellen monatlich bis zu 300 Echtzeitanalysen und unterstützen die App-Nutzer so mit vielversprechenden Investment-Ideen.



Auch die befürchtete Inflation von bis zu 4% im Herbst sorgt für Bewegung. Wenn die Teuerungsrate die schwachen Renditen einer Investition auffrisst, dann gehen schleichend Vermögenswerte verloren. Mit der Trading-App der NAGA Group kann der Nutzer gebührenfrei mit Aktien, ETFs, Rohstoffen, Währungen und CFDs handeln (ab einer Anlagesumme von 250 Euro). Die Krypto-Wallet ermöglicht es NAGA-Kunden auch, mit digitalen Währungen zu handeln. Nebenkosten entstehen dem Nutzer ebenfalls keine.



NeoBroker NAGA setzt auf Innovation

Zu den erklärten Zielen des Unternehmens gehört es, den Kunden ein möglichst umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen bereitzustellen. Voraussichtlich im dritten Quartal 2021 wird das Unternehmen daher mit NAGA Pay an den Start gehen. Die revolutionäre App wird dabei gemeinsam mit Contis entwickelt und soll eine Möglichkeit bieten, wie Anlegerinnen und Anleger bei jeder Bezahlung wählen können, ob sie mit einem Teil ihrer Kryptowährungen, Aktien oder ihrem Bankkonto bezahlen. Für die damit einhergehende Kreditkarte hat das Unternehmen eine Partnerschaft mit Visa gestartet. Diese Marktneuheit gebündelt mit den vielversprechenden Zahlen und Aussichten auf dem Tradingmarkt sorgt bei Branchenkennern für eine positiv ausfallende Einschätzung der Kursentwicklung von NAGA. (07.07.2021/ac/a/nw)



Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die NAGA Group (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G) ist ein noch junges Unternehmen im Bereich NeoBroker, aber die Zahlen des Jahres 2020 sowie die ersten Quartalszahlen 2021 lassen erahnen, wohin sich das 2015 gegründeten FinTech-Unternehmens entwickeln kann.Das Potential eines Unternehmens zeigt sich beim Blick auf die Unternehmenszahlen und die sind bei NAGA sehr vielversprechend. So konnte der Konzern sein EBITDA im letzten Jahr auf insgesamt 6,6 Millionen Euro steigern und so den Turnaround schaffen. 2019 hatte das Unternehmen noch ein negatives Ergebnis von 9,2 Millionen Euro eingefahren.Auch die Handelsumsätze konnten von 5,6 Millionen Euro in 20219 auf 24,3 Millionen Euro ausgeweitet werden. Das Konzernjahresergebnis für 2020 betrug 2 Millionen Euro (nach -13,4 Millionen für 2019). Zu verdanken hatte die NAGA Group dieses Ergebnis vor allem der um 72 % gestiegenen Zahl der aktiven Nutzer auf 43.646 bis zum Bilanzstichtag sowie der um 117 % gestiegen Anzahl der Transaktionen (6,2 Millionen). Dadurch stieg das Handelsvolumen der NAGA Group auf 120 Milliarden Euro, was eine Verdreifachung bedeutet. Die Steigerung der Transaktionen ist hier vor allem auf das auf der NAGA Trading-App mögliche Copy-Trading zurückzuführen. Im Geschäftsjahr 2020 wurden von Nutzern mehr als 1,7 Millionen Trades kopiert.