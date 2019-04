Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen die Mynaric-Aktie auf die Beobachtungsliste. (Analyse vom 03.04.2019)



Mynaric (ISIN: DE000A0JCY11, WKN: A0JCY1, Ticker-Symbol: M0Y) wurde in 2009 von ehemaligen Mitarbeitern des Forschungsinstituts Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) gegründet. Das Technologieunternehmen (ehemals Vialight Communications) ist ein Hersteller von Laserkommunikationstechnologie, welche zur Errichtung von dynamischen Kommunikationsnetzen aus Flugobjekten (wie z.B. Flugzeugen) und Satelliten in der Luft und im Weltraum verwendet werden. Ihre kabellosen Datenübertragungsprodukte beinhalten Bodenstationen und Laserterminals, die eine hohe Datenübertragung über weite Distanzen mit einer hohen Geschwindigkeit ermöglichen.



Mynaric's Lasertechnik ermöglicht Flugobjekten und Satelliten kabellos untereinander sowie mit der Erde zu kommunizieren. Die vom Unternehmen hierbei eingesetzte Technologie basiert auf einer mehr als 20-jährigen Forschungstätigkeit im Bereich Laserkommunikation. Mynaric hat eine kabellose Laserkommunikationstechnologie erfunden, die die strukturelle Basis liefern kann, um ein Internet "über den Wolken" und im Weltraum zu ermöglichen. (03.04.2019/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - Mynaric-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mynaric AG (ISIN: DE000A0JCY11, WKN: A0JCY1, Ticker-Symbol: M0Y) unter die Lupe.Von Los Angeles nach München. Von etablierten Strukturen in bestehenden Raumfahrtunternehmen zu einem Forschungsunternehmen ohne nennenswerte Umsätze. Von SpaceX zu Mynaric. Die in Gilching ansässige Firma habe einen neuen CEO: Bulent Altan. Bei ihrem Treffen in München hätten die Experten natürlich die Frage im Gepäck, was Altan zu diesem Schritt bewogen habe. Altan scheine offenbar gerne den unkonventionellen Weg zu gehen.Nach seinem Informatikstudium an der TU München und dem Besuch der Standford Universität für Luft- und Raumfahrt in USA, habe ihm die Arbeitgeberwelt im Jahr 2004 offen gestanden. Anstatt sich einen ordentlichen Gehaltsscheck in der Industrie zu sichern, habe Altan bei Elon Musk, der gerade SpaceX gegründet habe, angeheuert "Meine Freunde und Familie erklärten mich für verrückt, warum ich ausgerechnet nur für die Hälfte des Gehaltes arbeiten wollte, welches ich woanders bekommen hätte." Nach einem Gespräch mit Musk sei der Fall aber schnell klar gewesen. Der Eintritt bei SpaceX sei besiegelt gewesen. Der Raketeningenieur sei dort im Verlauf Chef der Avionik und Kontrollgruppe und danach Chefingenieur der Satellitensparte geworden. Er sei maßgeblich an der Entwicklung der Falcon-Raketen und der Dragon-Kapseln beteiligt gewesen.Insgesamt zwölf Jahre habe Altan unter Musk gedient. Anfang Januar dieses Jahres sei er auf Vertreter von Mynaric gestoßen. "Ich kannte die Firma schon zuvor. Nach gut zwei Monaten war für mich dann klar, dass ich zu Mynaric gehe. Das Unternehmen hat riesiges Potenzial, zu einem großen Player in der Luft- und Raumfahrt aufzusteigen. Davon bin ich überzeugt und hat mich schließlich dazu bewegt, mit meiner Familie nach München umzuziehen", so Altan.Generell sei er sich sicher, dass die Weltraumindustrie in den nächsten zehn bis 20 Jahren zu einem Billionen-Markt aufsteige. "Viele nehmen dies heute noch nicht ganz ernst. Aber in zehn bis 20 Jahren wird sich dies massiv ändern. Nicht umsonst arbeiten heute Chinesen und Amerikaner daran, in diesem Markt eine Vormachtstellung einzunehmen." Von diesen Aussichten wolle Altan mit Mynaric profitieren. Ein riesiges Gehalt bekomme Altan bei Mynaric übrigens nicht. Gehe die Firma indes durch die Decke, profitiere er über ein attraktives Optionsmodell.Im Oktober des vergangenen Jahres habe Mynaric jedenfalls eine Absichtserklärung mit einem Satelliten-Konstellationsanbieter unterzeichnet, der intensiv am Aufbau einer Satellitenkonstellation im niedrigen Erdorbit arbeite. Mehr als 300 Satelliten seien geplant. Die erste Testphase solle schon Ende dieses Jahres beginnen. Die Satelliten würden mit Laserkommunikationsterminals von Mynaric ausgestattet. Zwei oder vier solcher Terminals seien für einen Satelliten notwendig. Ein Terminal koste gut 1 Mio. Euro. Bei größeren Stückzahlen würden sich die Stückkosten aber massiv reduzieren. Bei 1.000 Einheiten seien eher Preise von ca. 250.000 Euro pro Stück zu erwarten. "Das zeigt, dass wir ein großes Potenzial haben."Die Vorauswahl zum Einsatz der Produkte in den Satelliten habe Mynaric schon überstanden. Überstehe Mynaric auch die Testphase, dürften die Terminals bei diesem Kunden gesetzt sein. "Einen späteren Austausch halte ich für ausgeschlossen. Wir können bisher für unsere Produkte außer Tesat von Airbus keine Wettbewerber erkennen", so Altan. Tesat biete ebenfalls Laserkommunikationsterminals an. Allerdings seien diese Produkte eher der "Rolls-Royce" in der Industrie. 2020 werde sich zeigen, ob die Produkte von Mynaric bei diesem Kunden tatsächlich eingesetzt würden. Die ersten großen Orders erwarte der CEO spätestens ab dem Jahr 2021. Der potenzielle Großkunde scheine schon heute von Mynaric überzeugt zu sein. Er habe sich mit 7,4% an der Gesellschaft beteiligt und dafür gut 11 Mio. Euro investiert. Der Preis pro Aktie habe bei 55 Euro gelegen.Mit den Mitteln aus der jüngsten Kapitalerhöhung sei Mynaric mit einem Barbestand von mehr als 25 Mio. Euro zunächst gut mit Cash ausgestattet. "Wir brauchen erst einmal kein weiteres Geld. Sofern eine strategische Beteiligung sinnvoll ist, schließen wir das natürlich nie aus." Investoren mit einem starken Fetisch für Zahlen würden die Berichte der Firma erst gar nicht aufschlagen brauchen. Die Umsätze würden auch 2019 überschaubar bleiben. "Die Musik spielt auf der Zahlenseite spätestens in zwei Jahren. Ich bin mir sicher, dass wir schon vorher nennenswerte Fortschritte machen werden, die unser Potenzial aufzeigen."Die Experten seien bei Mynaric seit dem IPO im Herbst 2017 sehr zurückhaltend gewesen. Die damaligen Erwartungen von Hauck & Aufhäuser, vor allem für 2019 und 2020, hätten eher einer Fahrt zum Mond als der Realität geähnelt. Mit der Personalie Altan und ein wenig "Hollywood" in München werde es bei Mynaric nun allerdings sehr spannend.