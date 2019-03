Börsenplätze Mynaric-Aktie:



Mynaric (ISIN: DE000A0JCY11, WKN: A0JCY1, Ticker-Symbol: M0Y) wurde in 2009 von ehemaligen Mitarbeitern des Forschungsinstituts Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) gegründet. Das Technologieunternehmen (ehemals Vialight Communications) ist ein Hersteller von Laserkommunikationstechnologie, welche zur Errichtung von dynamischen Kommunikationsnetzen aus Flugobjekten (wie z.B. Flugzeugen) und Satelliten in der Luft und im Weltraum verwendet werden. Ihre kabellosen Datenübertragungsprodukte beinhalten Bodenstationen und Laserterminals, die eine hohe Datenübertragung über weite Distanzen mit einer hohen Geschwindigkeit ermöglichen.



Mynaric's Lasertechnik ermöglicht Flugobjekten und Satelliten kabellos untereinander sowie mit der Erde zu kommunizieren. Die vom Unternehmen hierbei eingesetzte Technologie basiert auf einer mehr als 20-jährigen Forschungstätigkeit im Bereich Laserkommunikation. Mynaric hat eine kabellose Laserkommunikationstechnologie erfunden, die die strukturelle Basis liefern kann, um ein Internet "über den Wolken" und im Weltraum zu ermöglichen. (21.03.2019/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Mynaric-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Mynaric AG (ISIN: DE000A0JCY11, WKN: A0JCY1, Ticker-Symbol: M0Y).Am 18.03.2019 habe Mynaric den Abschluss einer Post-IPO-Kapitalerhöhung im Volumen von 11,0 Mio. EUR (Bruttoemissionserlös) verkündet. Diese sei von einem Hauptaktionär eines Mynaric-Kunden im Satellitengeschäftsbereich, welcher die Errichtung eines umfassenden Satellitennetzwerks plane, zu einem Ausgabepreis von 55,0 EUR je Aktie gezeichnet worden. Im Oktober 2018 habe Mynaric bereits die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (MOU) bezüglich einer geplanten Satellitenkonstellation mit diesem potenziellen Großkunden bekannt gegeben. Dieses Satellitennetzwerk benötige nach einer ersten Demonstrationsmission voraussichtlich mehr als 1.000 Laserkommunikationsterminals von Mynaric.Die erfolgreiche Kapitalmaßnahme durch einen institutionellen Investor mit umfassendem Branchen-Knowhow unterstreiche aus Sicht der Analysten die Bedeutung der Mynaric-Produkte für die von Technologieunternehmen und Internetunternehmen geplanten laserbasierten Konstellationen in der Luft- und Raumfahrt. Darüber hinaus spiegele der Einstieg "des Branchenkenners" auch nach Erachten der Analysten nach die Attraktivität des Mynaric-Geschäftsmodells sowie die guten langfristigen Aussichten des Unternehmens wider.Daneben habe Mynaric kürzlich personelle Veränderungen im Vorstand bekannt gegeben. So sei der ehemalige SpaceX und Airbus Vice President Bulent Altan dem Vorstand beigetreten, um das Raumfahrgeschäft zu leiten. Zudem sei ebenso der ehemalige Bosch Sensortec Vice President Hubertus von Janecek in den Vorstand eingezogen, um den Vertrieb und die Produktion von Luftfahrtprodukten zu verantworten. Die ehemaligen Vorstandsmitglieder Dr. Markus Knapek und Joachim Horwath seien weiterhin für Mynaric tätig, jedoch nun verstärkt im operativen Geschäft. Hierdurch sollten die unangefochtenen technologischen Fähigkeiten dieser beiden Gründer genutzt werden, um neue Produkte und technische Innovationen zu erkunden.Aufgrund der durch die Kapitalmaßnahme entstandenen marginalen Verwässerung und des geringeren Finanzierungsrisiko aufgrund des Liquiditätszuflusses, betrage das Kursziel des Analysten auf Basis seines DCF-Modells weiterhin 108,50 EUR je Aktie (zuvor: 108,50 EUR).Vor dem Hintergrund des aktuellen Kursniveaus vergeben Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, weiterhin das Rating "kaufen" für die Mynaric-Aktie. (Analyse vom 21.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link