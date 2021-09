Xetra-Aktienkurs Mutares-Aktie:

Kurzprofil Mutares SE & Co. KGaA:



Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX), München (www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile mit Sitz in Europa, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt ihre Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" gehandelt. (13.09.2021/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Mutares-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sanierungsspezialisten Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX) unter die Lupe.Die Beteiligungsgesellschaft Mutares bleibe weiter auf der Überholspur und setze auf starkes Wachstum - bislang zwölf unterzeichnete und abgeschlossene Zukäufe in 2021 würden eine klare Sprache sprechen. Der Konzernumsatz solle so im laufenden Jahr um mehr als 50% auf mindestens 2,4 Mrd. Euro klettern. Zugleich seien aber bereits mehrere, zum Teil sehr lukrative, Exits gelungen, so dass die Dividende am Ende oberhalb von 1,00 Euro liegen könnte. Und dabei solle es nicht bleiben: Das Management sehe im aktuellen Marktumfeld große Chancen, möchte jetzt auch in Polen und Benelux expandieren und erwäge dafür eine Kapitalerhöhung, verbunden mit einem Uplisting der Aktie in den Prime Standard.Die Mittelfrist-Guidance für 2023, die einen Konzernumsatz von 3 Mrd. Euro vorgesehen habe, sei mit den Plänen und den jüngsten Fortschritten auf 5 Mrd. Euro erhöht worden. An der Börse sei das gut angekommen. Die Achillesferse würden aber operative Fortschritte im Portfolio bleiben, das um Sondereffekte bereinigte EBITDA sei mit -4,6 Mio. Euro im ersten Halbjahr noch schwach gewesen, und Materialengpässe in der Industrie könnten im zweiten Halbjahr belasten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mutares-Aktie: