Tradegate-Aktienkurs Mutares-Aktie:

15,32 EUR +2,68% (18.11.2020, 11:58)



Xetra-Aktienkurs Mutares-Aktie:

15,32 EUR +3,10% (18.11.2020, 11:42)



ISIN Mutares-Aktie:

DE000A2NB650



WKN Mutares-Aktie:

A2NB65



Ticker-Symbol Mutares-Aktie:

MUX



Kurzprofil Mutares SE & Co. KGaA:



Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX), München (www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile mit Sitz in Europa, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt ihre Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Im Geschäftsjahr 2019 hat Mutares einen konsolidierten Umsatz von EUR 1.016 Mio. erwirtschaftet und über 6.500 Mitarbeiter weltweit beschäftigt. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" gehandelt. (18.11.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - Mutares-Aktienanalyse von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX) weiterhin zu kaufen.Im ersten Halbjahr 2020 habe Mutares bereits drei Beteiligungen veräußert - KLANN, Balcke-Dürr Polska sowie die tschechische BEXity-Tochter European Central Logistics - und damit in Summe einen Ergebnisbeitrag im niedrigen einstelligen Millionenbereich erzielt. Jetzt zeichne sich der nächste Exit ab, da das Management eine Absichtserklärung für den Verkauf von Nexive an die mehrheitlich in Staatsbesitz befindliche Poste Italiane S.p.A. unterzeichnet habe. Mit einem Umsatz von rund 213 Mio. Euro in 2019 sei Nexive die Nummer zwei im italienischen Brief- und Paketmarkt. Mutares habe das Unternehmen erst im Juli zu 80 Prozent von der Post NL erworben und im Anschluss erste Turnaround-Maßnahmen erfolgreich eingeleitet. Die italienische Gesetzgebung zur Bewältigung der Pandemiekrise ermögliche Poste Italiane nun die Übernahme der im ersten Halbjahr signifikant von Covid-19 belasteten Gesellschaft, was Mutares als eine einmalige Chance einstufe und daher auch den schnellen Verkauf anstrebe, der allerdings noch unter dem Vorbehalt der Due-Diligence-Prüfung und damit verbundener Bedingungen stehe. Ein Abschluss solle spätestens bis Januar 2021 erfolgen.Nachdem kürzlich mit dem Erwerb des Segments Engineering Services des finnischen Automobilzulieferers Valmet Automotive der neunte Zukauf in 2020 abgeschlossen worden sei, untermauere der nächste nun vereinbarte Exit, dass die anvisierte Dynamisierung des Portfoliomanagements bereits sichtbare Erfolge zeige. Nach Angabe des Unternehmens würde der Verkauf der Nexive-Anteile, aus dem ein relevant positiver Ergebniseffekt resultieren solle, Potenzial für eine Performance-Dividende als Add-on zur Basisdividende von 1,00 Euro schaffen. Der Analyst habe seine Gewinnschätzung für die KGaA leicht erhöht und gehe nun von einer Dividende von 1,10 Euro je Aktie aus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Mutares-Aktie: