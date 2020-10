Xetra-Aktienkurs Mutares-Aktie:

ISIN Mutares-Aktie:

DE000A2NB650



WKN Mutares-Aktie:

A2NB65



Ticker-Symbol Mutares-Aktie:

MUX



Kurzprofil Mutares SE & Co. KGaA:



Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX), München (www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile mit Sitz in Europa, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt ihre Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Im Geschäftsjahr 2019 hat Mutares einen konsolidierten Umsatz von EUR 1.016 Mio. erwirtschaftet und über 6.500 Mitarbeiter weltweit beschäftigt. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" gehandelt. (26.10.2020/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Mutares-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX) unter die Lupe.Bei Mutares habe in den letzten Monaten immer das latente Risiko bestanden, dass die Corona-Krise gerade bei den noch wenig sattelfesten Industrieunternehmen im Portfolio für eine existenzielle Bedrohung sorge. Das habe einen weiteren Aufschwung der Aktie verhindert. Mit dem Kapitalmarkttag am 20. Oktober und dem Ausblick des Managements für 2020 und die nächsten Jahre hätten diese Sorgen teilweise zerstreut werden können. Mutares strebe im laufenden Jahr bei einem Konzernumsatz von 1,7 bis 1,8 Mrd. Euro einen (für die Dividende entscheidenden) Gewinn der Holdinggesellschaft von mindestens 20 Mio. Euro an und wolle auf dieser Basis erneut 1,00 Euro je Aktie ausschütten. Damit sei der bisherige Plan bestätigt worden. Bis 2023 solle der Konzernumsatz mit einem weiteren Ausbau des Portfolios dann auf 3 Mrd. Euro steigen, und der Holdinggewinn solle bis dahin sogar auf 60 Mio. Euro verdreifacht werden, wobei 50% davon plangemäß mit Exit-Erlösen erwirtschaftet werde.Die Experten würden die Mittelfristplanung als ehrgeizig einstufen. Angesichts des hohen Wachstumstempos und der aktuell mutmaßlich besonders günstigen Einstiegschancen sei sie aber durchaus erreichbar. In Relation dazu sei die Aktie sehr günstig. Auch wenn es angesichts der aktuell erneuten Pandemieverschärfung immer noch ein gewisses Risiko für Pleitefälle im Portfolio gebe, zähle Mutares zu den Titeln am Markt mit einem größeren Nachholpotenzial.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mutares-Aktie: