Die Mutares AG (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX) München (www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt seine Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen.



Münster (www.aktiencheck.de) - Mutares-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Mutares AG (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX).Mutares habe in den letzten anderthalb Jahren erhebliche Fortschritte gemacht. Mit Balcke-Dürr und Donges SteelTec würden zwei weitere Schwergewichte im Portfolio heranreifen, deren Marktposition mit Add-on-Akquisitionen gestärkt werde und die mittelfristig erhebliches Ertragspotenzial aufweisen würden. Die Blaupause für diesen Prozess liefere der erfolgreiche Aufbau der Tochter STS Group, der im letzten Jahr mit dem IPO an der Frankfurter Börse gekrönt worden sei.Mutares halte immer noch mehr als 60 Prozent an STS, habe aber beim Börsengang einen Teil der Position verkauft und damit einen Ergebnisbeitrag von rund 27 Mio. Euro in 2018 erwirtschaftet. Das sei ein wichtiger Treiber der Beteiligungserträge auf der Ebene der Aktiengesellschaft gewesen, die im letzten Jahr um 25 Prozent auf einen neuen Rekordwert von knapp 44 Mio. Euro gesteigert werden könnten. Darin enthalten seien aber auch Ausschüttungen der Tochtergesellschaften an die Holding im Millionenbereich, die verdeutlichen würden, dass der Reifegrad im Portfolio zunehme. Damit habe das Unternehmen die Analystenschätzung zu dieser wichtigen Erfolgskennzahl, die sich auf 29,5 Mio. Euro belaufen habe, weit übertroffen.Auf Basis des hohen Jahresgewinns der Aktiengesellschaft von 20,1 Mio. Euro hätten die Gremien eine unveränderte Dividende von 1,00 Euro je Aktie vorgeschlagen. Daraus errechne sich aktuell eine Dividendenrendite von rund 9 Prozent. Nachdem im Durchschnitt der letzten vier Jahre 90 Prozent des AG-Gewinns ausgekehrt worden seien, solle diese aktionärsfreundliche Ausschüttungspolitik auch in Zukunft soll fortgesetzt werden.Diese schwache Kursperformance der Tochter schmälere das positive Bild etwas und sei maßgeblich dafür verantwortlich gewesen, dass der Net Asset Value der Gesellschaft per Ende 2018 auf 13,32 Euro je Aktie gesunken sei. Allerdings werde der Wert inzwischen von Mutares auch konservativer kalkuliert, als es noch im Vorfeld des STS-Börsengangs der Fall gewesen sei.Steffen gehe ohnehin davon aus, dass diese eher statische Kennzahl das Potenzial von Mutares unterschätze, das durch den dynamischen Buy & Build-Prozess geschaffen werde. Der Analyst habe diesen in seinem Bewertungsmodell abgebildet und seine Schätzung nach den starken Ertragskennzahlen für 2018 angehoben.Infolgedessen ist der fairer Wert auf 17,10 Euro je Aktie (zuvor: 15,50 Euro) gestiegen, was die Basis für ein unverändertes Votum "buy" darstellt, so Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research. (Analyse vom 29.04.2019)