Xetra-Aktienkurs Mutares-Aktie:

10,42 EUR -2,62% (28.10.2019, 14:40)



Tradegate-Aktienkurs Mutares-Aktie:

10,38 EUR -4,24% (28.10.2019, 14:59)



ISIN Mutares-Aktie:

DE000A2NB650



WKN Mutares-Aktie:

A2NB65



Ticker-Symbol Mutares-Aktie:

MUX



Kurzprofil Mutares AG:



Die Mutares AG (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX) München (www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt seine Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Die Aktien der Mutares AG werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" gehandelt. (28.10.2019/ac/a/nw)



Mutares-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mutares AG (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX) unter die Lupe.Mutares habe wieder zugeschlagen, die Beteiligungsgesellschaft habe ein verbindliches Angebot für die Q Logistics GmbH, eine Tochter der Österreichischen Bundesbahnen, abgegeben. Mit einem Umsatz von 250 Mio. Euro und 920 Mitarbeitern würde der Logistikdienstleister direkt zu den Schwergewichten im Portfolio zählen. Auf der Seite des Verkäufers müssten aber noch die Gremien zustimmen. Diesbezüglich zeige sich Mutares zuversichtlich, grünes Licht könnte bis spätestens Ende des Monats gegeben werden. Q Logistics wäre schon der achte Zukauf des Sanierungsspezialisten in diesem Jahr.Die Meldung sei eine weitere Triebfeder für die rasante Kurserholung der Mutares-Aktie in jüngster Zeit gewesen. Die Experten hätten rechtzeitig auf die aussichtsreiche Perspektive hingewiesen, die insbesondere aus der angestrebten hohen Dividende von 1,00 Euro je Aktie für 2019 resultiere, was aktuell einer Dividendenrendite von 9,4% entspreche. Auf dem Kapitalmarkttag in dieser Woche habe das Management dieses Ziel noch einmal mit Nachdruck bekräftigt.