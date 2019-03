Xetra-Aktienkurs Mutares-Aktie:

Kurzprofil Mutares AG:



Die Mutares AG (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX) München (www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt seine Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Die Aktien der Mutares AG werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" gehandelt. (14.03.2019/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Mutares-Aktie setzt die Bodenbildung fort - AktienanalyseIn den vergangenen Monaten war Mutares-Vorstandschef Robin Laik mehrfach durch Käufe der eigenen Aktie (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX) aufgefallen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zuletzt habe der Manager am 22. Februar 50.000 Stück zu je 9,34 Euro erworben. Nun habe die Mutares-Beteiligung Donges Zukäufe gemeldet. Zum einen sei die finnische Normek Group erworben worden. Das Übernahmeziel sei im Bereich Stahlhochbau und Fassadenlösungen aktiv. Zudem kaufe Donges mit FDT einen Anbieter von Flachdach-Systemen. Donges gehöre seit November 2017 zu Mutares und stelle eine strategische Plattforminvestition im Portfoliosegment Engineering & Technology dar. Seit dem Abschluss des Turnaround-Programms konzentriere sich die Gesellschaft auf die weitere Steigerung der Profitabilität und die strukturelle Neuordnung wesentlicher Geschäftsbereiche. Die Akquisitionen würden im Zuge der Repositionierung der Portfoliogesellschaft hin zu einem spezialisierten Anbieter für Stahlbrückenbau, Stahlhochbau sowie Dach- und Fassadenlösungen im europäischen Markt erfolgen. Die Donges-Gruppe erwartet nach erfolgreichem Abschluss der Akquisitionen einen Jahresumsatz von rund 230 Mio. Euro und beschäftigt rund 800 Mitarbeiter in zwölf Ländern,Die Mutares-Aktie setzt die Bodenbildung fort, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 10/2019)Börsenplätze Mutares-Aktie: