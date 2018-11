Börsenplätze Munich Re-Aktie:



Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) steht für ausgeprägte Lösungs-Expertise, konsequentes Risikomanagement, finanzielle Stabilität und große Kundennähe. Damit schafft Munich Re Wert für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Gruppe, die Erst- und Rückversicherung unter einem Dach kombiniert, einen Überschuss in Höhe von 0,4 Mrd. Euro. Sie ist in allen Versicherungssparten aktiv und mit über 42.000 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Mit Beitragseinnahmen von rund 32 Mrd. Euro allein aus der Rückversicherung ist sie einer der weltweit führenden Rückversicherer. Besonders wenn Lösungen für komplexe Risiken gefragt sind, ist Munich Re ein gesuchter Risikoträger.



Den Großteil ihrer Erstversicherungsaktivitäten bündelt die Munich Re AG in der ERGO. ERGO ist eine der führenden Versicherungsgruppen in Deutschland und Europa. Weltweit ist ERGO in mehr als 30 Ländern vertreten und bietet ein umfassendes Spektrum an Versicherungen, Vorsorge und Serviceleistungen. 2017 nahm ERGO Beiträge in Höhe von 17,5 Mrd. Euro ein. Die weltweiten Kapitalanlagen (ohne Kapitalanlagen mit Versicherungsbezug) von Munich Re in Höhe von 218 Mrd. Euro werden von der MEAG betreut, die ihre Kompetenz auch privaten und institutionellen Anlegern außerhalb der Gruppe anbietet. (29.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":David Vagenknecht von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchener Rückversicherers Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) weiterhin zu kaufen.Munich Re sei nach dem erfolgreichen dritten Quartal gut positioniert. Die Zahlen hätten die Analystenerwartungen übertroffen und der Vorstand habe die Gewinnpläne für 2018 bestätigt. Doch die verheerenden Waldbrände in Kalifornien und der angekündigte Austritt aus dem Iran-Geschäft würden den Optimismus etwas schwinden lassen. Das Wertpapier gehöre zu den heutigen Verlierern im DAX.Vor wenigen Wochen habe der Vorstand eine Spanne für den Gewinn im laufenden Geschäftsjahr von 2,1 bis 2,5 Mrd. Euro festgelegt. Doch wegen der Waldbrände in Kalifornien sei man bei der Formulierung der Gewinnziele jetzt etwas vorsichtiger.Am Dienstagnachmittag habe der Geschäftsführer der Munich Re Joachim Wenning die Spanne für das Gewinnziel zwar bekräftigt. Doch die früheren Andeutungen von CFO Jörg Schneider, dass der Gewinn am oberen Ende des Korridors liegen könnte, seien nicht wiederholt worden. "Im Lichte der Schadenentwicklung im vierten Quartal wollen wir den Mund nicht zu voll nehmen", so Wenning. Dabei habe er versichert, dass es keinen Grund zur Annahme gebe, den Zielkorridor nicht zu erreichen.Die Brände in Kalifornien hätten Versicherer und Rückversicherer laut Schätzungen mehr als zehn Mrd. Euro gekostet. Für die Münchener Rück belaufe sich die Summe im mittleren dreistelligen Millionenbereich, habe der Vorstandschef geschätzt.Trotz den aktuellen Meldungen bleibt "Der Aktionär" bei der Munich Re-Aktie weiterhin auf der Long-Seite, so David Vagenknecht. Der avisierte Gewinnkorridor werde trotz der Schadenentwicklung im laufenden Quartal wohl eingehalten. Der Titel bleibe zudem mit einem KGV von elf günstiger bewertet als die Peergroup mit 13. Die Dividendenrendite liege bei 4,5% und somit etwa einen Prozentpunkt über der Konkurrenz, wie zum Beispiel die Hannover Rück oder Allianz. Investierte Anleger sollten den Zielkurs von 225 Euro beachten. Der Stopp liege bei 175 Euro. (Analyse vom 28.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link