Börsenplätze Munich Re-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

210,60 EUR +0,62% (14.03.2019, 11:02)



Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

210,40 EUR +0,53% (14.03.2019, 11:17)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO, sowie der Kapitalanlagegesellschaft MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur atlantischen Hurrikanserie 2017. Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, Erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzusichern. Das Unternehmen treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Wirtschaft, Institutionen und Privatpersonen. (14.03.2019/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Das weltweit größte Rückversicherungsunternehmen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) kann trotz eher mäßigem Jahresgewinn die Anleger überzeugen, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Mit gestiegener Dividende sowie gutem Ausblick auf ein diesjähriges Aktienrückkaufprogramm würden die Münchener einen guten Start ins neue Jahr verfestigen.Mit der Münchener Rückversicherung vereine der DAX das weltweit größte Rückversicherungsunternehmen. 42.000 Mitarbeiter würden täglich weltweit verteilt auf allen Kontinenten nicht nur in den Bereichen der Rückversicherung, sondern auch unter dem Dach der ERGO im Bereich der direkten Erstversicherung als auch im Asset Management für private und institutionelle Kunden der MEAG arbeiten. Seit 1996 sei die Münchener Rückversicherung bereits als eines der größten deutschen Unternehmen im DAX mitinbegriffen. Darüber hinaus würden die Rückversicherer aus München als konstante Dividendenzahler gelten und seien seit 2005 ebenfalls ununterbrochen im DivDAX vertreten.Im letzten Jahr habe der Münchener Konzern einen Gewinn in Höhe von EUR 2,3 Mrd. erzielt und damit eher am unteren Ende der Analystenerwartungen gelegen. Bereits gegen Ende des Jahres habe der Vorstandsvorsitzende Joachim Wenning vorsichtig vor einer "bemühten Positionierung im anvisierten Korridor von EUR 2,1 Mrd. bis EUR 2,5 Mrd." gewarnt, um allzu hohe Erwartungen zu relativieren. Dennoch habe der Konzern seine Anleger mit einer Erhöhung der Dividende auf EUR 9,25 im Vergleich zu den zuletzt gezahlten EUR 8,60 im Vorjahr entzückt - ein Zug den selbst die Experten überrascht habe.Doch nicht nur die Dividendenerhöhung sei ein Grund zur Freude für Investoren gewesen. Finanzchef Christoph Jureka habe zwar keine beschlossenen Versprechen präsentieren können, allerdings auf ein mögliches Aktienrückkaufprogramm in Höhe von EUR 1 Mrd. im laufenden Jahr hingedeutet, welches bereits bei der Berechnung der Solvenzquote miteinkalkuliert worden sei.Das Kerngeschäft sei und bleibe weiterhin ein schwieriges Pflaster mit wenig Spielraum für Preiserhöhungen oder Geschäftsmodellveränderungen. Nur in speziellen Regionen, welche geologisch und historisch gesehen besonders Naturkatastrophengefährdet seien, würden sich Preiserhöhungen durchsetzen lassen. Im letzten Jahr habe die Belastung durch Naturkatastrophen, vor allem durch die großen Waldbrände in Kalifornien oder Hurrikans und Taifune in den USA sowie im asiatischen Raum, bei der Münchner Rückversicherung zu Zahlungen in Höhe von EUR 17 Mrd. Euro geführt. Alleine im ersten Halbjahr des letzten Jahres habe der Münchner DAX-Konzern 430 Naturkatastrophen verzeichnet, insgesamt 50 mehr an der Zahl als im Halbjahreszeitraum von 2017.Die Übernahmepolitik des Münchner Rückversicherers bleibe nach wie vor eher konservativ gestaltet, wobei wenig Sinn in großen Übernahmen gesehen werde. Der DAX-Konzern investiere lieber in neue Technologien oder kleinere spezialisierte Unternehmen. Zuletzt sei der neue Solarpark in Spanien des Argrakonzerns BayWa zu einem unbekannten Preis übernommen worden. Das Photovoltaik-Kraftwerk in der Nähe von Sevilla sei eines der ersten in Europa, welches den Strom ohne jegliche finanzielle Förderung aus erneuerbaren Energien erzeugen könne. Damit würde in eine neue "Phase der Energiewende" eingetreten werden, so BayWa-Vorstand, Matthias Taft. Die Anlage sei in der Lage im Jahr rund 300 Gigawattstunden Strom zu erzeugen, was für die Stromversorgung von ungefähr 93.000 spanischen Haushalten sorgen könne.Die Münchener Rück-Aktie werde aktuell bei EUR 208,80 (13.03.2019) gehandelt. Das Jahreshoch habe bei EUR 210,20 (06.03.2019) gelegen, das Jahrestief bei EUR 174,85 (27.06.2018). Bei Bloomberg setzen zehn Analysten die Aktie auf "buy", 15 Analysten auf "hold" und drei Analysten auf "sell", so die Bank Vontobel Europe AG. (Ausgabe März 2019)