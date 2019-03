Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

216,80 EUR +0,42% (18.03.2019, 08:59)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO, sowie der Kapitalanlagegesellschaft MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur atlantischen Hurrikanserie 2017. Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, Erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzusichern. Das Unternehmen treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Wirtschaft, Institutionen und Privatpersonen. (18.03.2019/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Munich Re-Aktie (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) charttechnisch unter die Lupe.Gemessen am Kriterium der Relativen Stärke nach Levy zähle die Munich Re-Aktie aktuell zur absoluten Spitzengruppe im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900). Im Verlauf dieses trendfolgenden Indikators liege zudem eine abgeschlossene Bodenbildung vor. Wenn sich zu dieser objektiven Auswertung anhand der Relativen Stärke gleichzeitig auch noch eine charttechnische Ausbruchssituation geselle, dann würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt das "doppeltspannend" finden. Aus dem seinerzeit identifizierten aufsteigenden Dreieck habe das Papier inzwischen lehrbuchmäßig Kapital schlagen können. Lohn der Mühen sei ein neues Mehrjahreshoch (216,60 EUR), d. h. das Verlaufshoch vom April 2015 bei 206,50 EUR habe der Rückversicherer inzwischen deutlich hinter sich lassen können. Durch die charttechnische Brille betrachtet, liege derzeit also ein nahezu idealtypisches Ausbruchsszenario vor. Das (Mindest-)Kursziel aus der o. g. Dreieckskonsolidierung lasse sich auf rund 220 EUR taxieren. Die nächsten wichtigen horizontalen Barrieren aus dem Jahr 2002 würden sogar erst wieder bei rund 240 EUR warten. Um bisher aufgelaufene Kursgewinne abzusichern, könnten Anleger den Stopp für bestehende Long-Positionen auf das Niveau des o. g. Verlaufshochs vom April 2015 nachziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 18.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Munich Re-Aktie:216,60 EUR +2,41% (15.03.2019, 17:35)