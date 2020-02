Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Munich Re-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

276,90 EUR +0,80% (06.02.2020, 16:42)



Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

276,80 EUR +0,73% (06.02.2020, 16:48)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie der Kapitalanlagegesellschaft MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur atlantischen Hurrikanserie 2017 und den kalifornischen Waldbränden 2018. Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, Erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzusichern. Das Unternehmen treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Wirtschaft, Institutionen und Privatpersonen. (06.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Rückversicherers Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) nach wie vor zu kaufen.Die Aktie der Munich Re erklimme heute den höchsten Stand seit 2002. Auf Sicht der letzten zehn Jahre habe die Aktie nicht nur beim Kurs, sondern auch bei den Dividenden kräftig zulegen können. Inklusive Dividenden übertreffe die Rendite des Münchener Rückversicherers die Rendite des DAX deutlich.Viele Anleger würden Dividenden immer noch stiefmütterlich behandeln. Dabei könnten Gewinnausschüttungen ein wahrer Kursturbo sein. Bestes Beispiel: Munich Re.Insgesamt habe die Aktie seit 2010 einen Kursgewinn von 158 Prozent verzeichnet. Einschließlich Dividenden habe sich die Rendite sogar auf 316 Prozent verdoppelt. Daraus ergebe sich eine jährliche Rendite von 15,3 Prozent.Im Vergleich dazu habe der DAX im selben Zeitraum 148 Prozent zugelegt. Das entspreche einer jährlichen Rendite von "nur" 9,5 Prozent.2018 habe das Unternehmen eine Dividende von 9,25 Euro ausgeschüttet. Für das laufende Jahr würden die Schätzungen von einer Dividende in Höhe von 9,60 Euro ausgehen. Das entspreche einer Dividendenrendite von 3,5 Prozent.Der Kurs der Munich Re-Aktie habe ein erfolgreiches Jahrzehnt hinter sich. Zudem hätten sich die Anleger über üppige Dividenden freuen können. Die Vorzeichen stünden gut für eine Fortsetzung der Erfolgsstory. Mit einem KGV von 14 sei die Aktie im Vergleich mit der Peergroup günstig bewertet. Die Hannover Rück sei mit einem KGV von 17 teurer. Zudem besitze die Munich Re im globalen Vergleich eine herausragende Marktstellung."Der Aktionär" bleibt bei seiner Kaufempfehlung, so Pierre Kiren von "Der Aktionär" zur Munich Re-Aktie. (Analyse vom 06.02.2020)