Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur pazifischen Taifunserie 2019.



Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzusichern. Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (26.06.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Rückversicherers Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) unter die Lupe.In den Hochzeiten der Corona-Panik habe sich die Munich Re-Aktie halbiert und damit ein Mehrjahrestief aufgestellt. Seitdem gehe es wieder Schritt für Schritt nach oben - 60 Prozent Kursplus seien es seit den März-Tiefstständen. Die Analysten der Privatbank Berenberg seien von Munich Re derart überzeugt, dass sie ein sehr sportliches Kursziel ausrufen würden. Die Empfehlung sei klar: "buy".In der Zusammenfassung der neuesten Berenberg-Studie heiße es treffend: "Die Munich Re verfügt über ein gut diversifiziertes Geschäftsmodell, eine der stärksten Kapitalausstattungen in der Branche und einen unschlagbaren Dividenden-Track-Record."Die Munich Re dürfte bei den nächsten Prämienverhandlungen höhere Preise verlangen können, so Analystin Kathy Fear. So habe die Munich Re bei den jüngsten Erneuerungen in Florida bereits 30 Prozent höhere Raten erzielt.Die Bilanz der Munich Re sei laut Fear eine der stärksten in der Branche, was sowohl Dividenden als auch Wachstum unterstütze. Sie erwarte für das Geschäftsjahr 2020 eine Solvency-II-Quote von 214 Prozent, was deutlich innerhalb des Zielkorridors von 175 bis 220 Prozent liege. Die Munich Re habe zudem eine unschlagbare Erfolgsbilanz im Hinblick auf das Dividendenwachstum (+5 bis +10 Prozent p.a.).All das würden Anleger zu einem Schnäppchenpreis - KGV 2021 von 8,9 - bekommen, so Fear. Ihr Kursziel laute daher auf 306 Euro, was einem KGV von 14,2 entspreche.Die Munich Re ist wie die Allianz ein Basisinvestment im DAX, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". Wer langfristig in dividendenstarke Aktien investieren wolle, komme an ihr nicht vorbei. (Analyse vom 26.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link