Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur pazifischen Taifunserie 2019.



Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzusichern. Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (06.05.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Rückversicherers Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) unter die Lupe.Munich Re habe Q1 21-Zahlen vorgelegt.Im ersten Quartal 2021 habe die Munich Re ein Ergebnis verzeichnet welches etwas über den Analystenerwartungen, jedoch mit EUR 589 Mio. (Q1 20: EUR 221 Mio.) nahe der vorab angekündigten EUR 600 Mio.-Marke gelegen habe. Obwohl das Unternehmen überdurchschnittliche Schäden im Rückversicherungsgeschäft aufgrund der Kältewälle in den USA (z.B. Texas) habe verbuchen müssen, habe das durch eine gute Performance des Erstversicherers Ergo kompensiert werden können. Das Quartalsergebnis sei von Covid-19-bedingten Schäden in Höhe von EUR 167 Mio. beeinflusst gewesen, jedoch sei es auch durch die Auflösung von Rückstellungen für Basisschäden aus Vorjahren i.H.v. EUR 230 Mio. unterstützt worden.Die Prämien i.H.v. EUR 14,44 Mrd. seien dabei etwas geringer ausgefallen als von Analysten erwartet (EUR 14,71 Mrd.), trotzdem hätten sie im Jahresvergleich um 1,9% wachsen können. Dies sei vor allem auf ein starkes Schaden-Unfall-Segment zurückzuführen (Rückversicherung: +2,8%, Ergo Deutschland: +6,7%), während im Lebenssegment leichte Rückgänge verzeichnet worden seien.Das Management habe das Jahresziel für den Umsatz auf EUR 57 Mrd. (bisher EUR 55 Mrd.) angehoben. Dies sei vor allem darauf zurückzuführen, dass man bei Vertragsneuverhandlungen in der Rückversicherung im April höhere Preise (+2,4%) und ein höheres Geschäftsvolumen (+17,1%) habe erzielen können. Die Gewinnprognose i.H.v. EUR 2,8 Mrd. sei bestätigt worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity