Kurzprofil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zum Hurrikan Ida 2021. Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien oder Cyberrisiken abzusichern.



Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (28.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Rückversicherers Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) unter die Lupe.Der DAX-Konzern sehe derzeit keine große Belastung durch den Ukraine-Krieg, schließe das aber für die Zukunft nicht aus. Vorstandschef Joachim Wenning habe bei der am Donnerstag virtuell stattfindenden Hauptversammlung des Unternehmens darauf verwiesen, dass Kriegsschäden in der Sachversicherung standardmäßig ausgeschlossen seien.Laut Vorstand Wenning betreffe dies aber nicht alle Sparten. Seinen Worten nach biete die Munich Re "in einigen Spezialsparten in begrenztem Umfang" Absicherung von Kriegsfolgen an. Wenning habe Luftfahrt, Transport, Kredit und politische Risiken genannt.Dies beziehe sich unter anderem darauf, dass russische Luftfahrtgesellschaften mehrere hundert Maschinen von westlichen Unternehmen geleast hätten. Diese Flugzeuge würden in Russland festsitzen, in der Branche werde seit Kriegsbeginn diskutiert, ob dafür Versicherungen aufkommen müssten."Wir sind da exponiert", habe Finanzvorstand Christoph Jurecka gesagt. "Die Situation ist nur sehr, sehr dynamisch gerade noch und unklar." Deswegen könne der Vorstand keine zuverlässige Aussage zu potenziellen Schäden treffen. Die Munich Re habe bereits im März die Einstellung ihres Versicherungs- und Kapitalanlagegeschäfts in Russland und Belarus bekannt gegeben.Die Munich Re sei gut durch die Corona-Pandemie gekommen und dürfte auch den Krieg in der Ukraine finanziell gut wegstecken.Die Munich Re-Aktie bleibt auf lange Sicht interessant - an schwachen Tagen sollte man einsammeln, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.04.2022)(mit Material von dpa-AFX)