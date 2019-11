Xetra-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

254,40 EUR +0,39% (11.11.2019, 17:11)



Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

254,30 EUR +0,36% (11.11.2019, 17:18)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie der Kapitalanlagegesellschaft MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur atlantischen Hurrikanserie 2017 und den kalifornischen Waldbränden 2018.



Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, Erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzusichern. Das Unternehmen treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Wirtschaft, Institutionen und Privatpersonen. (11.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Rückversicherers Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) unter die Lupe.Die Aktie der Munich Re laufe seit Monaten wie am Schnürchen. Beflügelt durch die Anhebung der Gewinnprognose, habe der Kurs allein seit August 20 Prozent zugelegt. Wer gedacht habe, dass nach den finalen Quartalszahlen die Luft raus sei, sehe sich getäuscht. Zum Wochenauftakt lege der Rückversicherer weiter zu.Nach einem kurzen Zwischenstopp im Bereich 250 Euro notiere die Munich Re-Aktie schon wieder bei 254 Euro. Zwar liege die Dividendenrendite mittlerweile unter 4 Prozent, doch offensichtlich sei das für viele Anleger ausreichend.In der Vergangenheit seien die Investoren auch schon mit einer Rendite von 3,2 Prozent zufrieden gewesen. Nehme man die und eine Dividende von geschätzten 9,60 Euro pro Aktie als Bewertungsmaßstab, dann müsste die Aktie des Rückversicherers auf 300 Euro steigen.Wie die Allianz ist auch die Munich Re ein Basisinvestment im DAX, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Munich Re-Aktie: